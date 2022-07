Foto: Shutterstock

Tev šodien jābūt ļoti uzmanīgam un tālredzīgam! Horoskopi 13.jūlijam Ieteikt







Auns

Šodien veiksme tevi pavadīs tikai tajos gadījumos, ja tu patiešām veltīsi pūles savu mērķu sasniegšanā. “Par velti” nekas nenotiks.

Vērsis

Ja tu kaut vai uz sekundi šodien paskatītos uz sevi no malas, tu zinātu, ka tavi vārdi var izklausīties visai divdomīgi. Tāpēc nevajag apvainoties, ja cilvēki tevi pārprot.

Dvīņi

Šī diena, protams, visvairāk būtu piemērota atpūtai, tomēr no pienākumiem tikt vaļā tu nevarēsi. Nāksies tos izdarīt, turklāt ar vislabāko sirdsapziņu.

Vēzis

Egoisma šodien tev netrūks un gribēsies visu tik ļoti sev un tā kā vēlies tieši tu. Starp citu, tev nāksies pierast pie tā, ka citi var nedarīt tā kā tu vēlies – ne šodien, ne citreiz. Bet tu vēl aizvien ceri, ka tā nebūs?

Lauva

Šodien tu raudzīsies uz jaunām lietām kā uz kaut ko ierastu. Tas, kas tev agrāk bija licies ļoti sarežģīts, šodien liksies ļoti pašsaprotams. Lieliska diena!

Jaunava

Šodien diez vai izdosies realizēt kaut mazumiņu no tā, ko tu biji ieplānojis. Taču nevajag par to ļoti satraukties – vienkārši pielāgojies šai dienai un dari to, ko vari izdarīt.

Svari

Kāda problēma vai situācija var par sevi šodien atgādināt… tu būsi to piemirsis, taču nāksies atcerēties – jā, tomēr toreiz tu to neatrisināji. Tagad tā “klauvē pie durvīm”.

Skorpions

Tev nāksies rīkoties izlēmīgi un tikpat izlēmīgi atzīt un labot pašam savas kļūdas. Vissliktākais, ko tu šajā situācijā vari darīt – noliegt tās. Vislabākais – atzīt, izlabot un mācīties no tām.

Strēlnieks

Dažreiz pat ļoti harmoniskas attiecības ar citiem cilvēkiem var kļūt neērtas un neērtas – abām pusēm. Vai tas šodien notiks ar tevi, ir atkarīgs no tā, cik ļoti tu pratīsi izvairīties no konfliktiem.

Mežāzis

Neuztver kritiku, kas vērsta pret tevi kā apvainojumu. Uztver to kā iespēju mācīties. Un tas ir tieši tas, kas tev no šīs dienas ir jāapgūst.

Ūdensvīrs

Šodien tu iegūsi milzīgu gandarījumu, ja tev izdosies pateikt: “Nu bet es taču teicu!”. Tas ir tāds brīdis, kad tu vari sev uzsist pa plecu un pārliecināties, ka tava pieredze un ieteikumi bija tieši vietā. Ja kāds tos nedzirdēja, pats vainīgs!

Zivis

Tev jābūt ļoti uzmanīgam un tālredzīgam, jo balansējot starp “ko es gribu” un “ko man vajag” tu vari ievārīt pamatīgas ziepes, no kurām nemaz tik ātri ārā tu netiksi.