Tevi šodien var nogurdināt paša domas un idejas… Horoskopi 30.maijam







Auns

Jo vieglāk tu šodien uztversi notiekošo, jo lielāka iespēja, ka risinājums atradīsies un tas būs ļoti pareizs. Jo grūtāk tu šo informāciju uztversi, jo gaidāmi lielāki sarežģījumi.

Vērsis

Nevajag tērēt daudz laika un spēka tam, lai atstātu iespaidu uz apkārtējiem cilvēkiem. Tu tāpat to izdarīsi, arī bez šiem pūliņiem!

Dvīņi

Iespējams, ka tevi kāds grib piemānīt. Lai gan tas, iespējams, varētu būt draudzīgs joks ar pozitīvām sekām, tomēr sākotnēji tevi tas pārsteigs.

Vēzis

Tu šodien būsi kā kristāla vāze – trausls, izsmalcināts un ļoti “ievainojams”. Tāpēc tavs galvenais uzdevums – izvairīties no konflikta situācijām.

Lauva

Šī nebūs tava diena. Jo vairāk tu to apzināsies, jo vairāk tevi tas kaitinās un jo dziļāk šajā purvā tu iegrimsi. Tāpēc ieteikums – “laist to visu gar ausīm”! Un darīt kaut ko, kas ir atkarīgs tikai un vienīgi no tevis paša.

Jaunava

Tevi šodien var nogurdināt paša domas un idejas. Pie tam – tās būs traki uzmācīgas un pat “apdullinošas”. Labākais veids, kā izvairīties no tā visa, protams, ir darīt to, ko šīs domas tev saka.

Svari

Padalies ar saviem draugiem savā pieredzē un dzīvesgudrībā – viņiem šodien tas viss ļoti, ļoti noderēs. Īpaši no tevis, jo tu patiešām zināsi, ko dari.

Skorpions

Tev nevajadzētu šodien lieki pļāpāt apkārt, un īpaši – izplatīt baumas. Tevi sadzirdēs daudzi, un visi atcerēsies, ko un kam tu teici. Pēc tam šī situācija tev nepatiks vairs nemaz.

Strēlnieks

Tev būs bagātīgi attīstīta iztēle un fantāzijas lidos augstu. Daži plāni, protams, kā parasti, būs nereāli, bet daži, kas zina – var pat realizēties!

Mežāzis

Šī diena var kļūt par īstu pārbaudījumu tev un tiem cilvēkiem, kas ir spiesti būt ap tevi un pavadīt ar tevi kopā laiku. Tās būs spēcīgas emocijas un, diemžēl, ne tās labākās.

Ūdensvīrs

Tu šodien būsi neraksturīgi emocionāls. Nāksies turēt daudzas emocijas sevī – “aiz atslēgas”, jo, tici, visi gribēs izvairīties no konflikta.

Zivis

Tev šodien būs dota iespēja uzlabot savu labo vārdu un reputāciju. Pacenties to nepalaist garām!