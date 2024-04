Krievijas armija pirmdienas vakarā ar raķetēm apšaudīja Ukrainas dienvidu pilsētu Odesu, nogalinot vismaz piecus cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 30, paziņoja Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests un vietējās amatpersonas.

Uzbrukumā nogalinātas trīs sievietes un divi vīrieši.

Starp ievainotajiem ir divi bērni – piecus gadus veca meitene ar krūšukurvja sasitumu un 16 gadus vecs pusaudzis ar vidēji smagiem ievainojumiem, informēja Odesas apgabala valsts administrācijas vadītājs Olehs Kipers.

Odesas mērs Henadijs Truhanovs pastāstīja, ka vairums cietušo uzbrukuma laikā pastaigājās pa Melnās jūras piekrasti.

No vairāk nekā 30 ievainotajiem 23 atrodas slimnīcās. Četri no hospitalizētajiem ir ļoti smagā stāvoklī.

Triecienā tika nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām un civilajai infrastruktūrai. Tika trāpīts Odesas Juridiskās akadēmijas Studentu pilij, kuru ēkas neparastās formas dēļ iedzīvotāji dēvē par “Harija Potera pili”.

Tiek uzskatīts, ka trieciens tika veikts ar ballistisko raķeti, kas bija aprīkota ar kasešu munīciju.

A girl in Odesa hugs her dog, killed by a Russian missile attack.

Russia launched a ballistic missile at Odesa during the evening rush hour. Its fragments killed four people and one dog, injured 29 more, including two children.

We need air defense. Now. Yesterday. https://t.co/HlRovq0Du9 pic.twitter.com/7FsebYNpmL

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 29, 2024