Vai ir iespējams nodzīvot līdz 117 gadiem, saglabājot možu prātu un dzīvesprieku? Marija Branjas Morera, spāņu sieviete, kura 2024. gadā bija vecākā zināmā persona pasaulē, un Žanna Kalmenta, franču rekordiste, kas nodzīvoja līdz 122 gadiem, liek mums aizdomāties: kāds ir viņu ilgmūžības noslēpums?

Šis The Telegraph raksts pēta pasaules vecāko cilvēku dzīvesveidu, ģenētiku un ieradumus, piedāvājot praktiskus padomus, ko ikviens var pielāgot, lai dzīvot veselīgāk un ilgāk.

No Vidusjūras diētas līdz optimismam – lūk, ko mēs varam mācīties no šiem izcilajiem simtgadniekiem.

Pasaules vecākie cilvēki bieži dzīvo tā dēvētajās “zilajās zonās” – reģionos, kur simtgadnieki ir izplatīti, pateicoties unikālam dzīvesveidam.

Eating three yoghurts a day could be the secret to a long life, said 117-year-old https://t.co/9g5AfqkATq pic.twitter.com/Lht4HN3UeE

— The Independent (@Independent) May 12, 2025