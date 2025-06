“Ja manā vietā būtu bijis bērns…” Suns iekož garāmgājējam Rīgas centrā – saimniece aiziet prom, nereaģējot Elza Breidaka

Foto. pexels.com/Kat Smith

Ieteikt







Ikdienas skrējiens no vienas vietas uz otru pa Rīgas centru kādam vīrietim izvērtās negaidītā un nepatīkamā incidentā. Vietā, kur ikdienā plūst liels skaits cilvēku, viņam garām gājusi sieviete ar lielu suni, kurš vīrietim ne no šā, ne no tā iekodis rokā…

Reklāma Reklāma

Ar redakciju sazinājās Pēteris, kurš neslēpa savu sašutumu par notikušo. Ejot garām, suns pēkšņi iekodis viņam rokā, taču vēl pārsteidzošāka bijusi saimnieces attieksme – viņa neesot ne apstājusies, ne atvainojusies, nereaģējusi uz notikušo, lai gan Pēteris pauda pamatotu šoku.

“Izbrīns mijās ar šoku. Pirmajā brīdī pat nesapratu – vai tiešām tas notika? Biju ceļā uz automašīnu, domās pilnīgi citur, kad pretim nāca sieviete ar lielu suni.

Nākamajā mirklī jutu asu sāpi – suns iekoda man rokā.

Iekliedzos un apstājos, bet saimniece pat nepaskatījās atpakaļ. Vienkārši devās tālāk, it kā nekas nebūtu noticis.

Godīgi sakot, es biju apjucis. Nezināju, ko šādā situācijā darīt – vai man uzreiz bija jāsauc policija? Laimīgā kārtā kodums nebija tik nopietns, lai būtu nepieciešama medicīniska palīdzība.

Visvairāk mani satrauc doma – ja manā vietā būtu bijis bērns,” piedzīvotajā dalījās Pēteris.

Vērsāmies pēc komentāra pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas.

Skaidro Ieva Lukaža-Apalupa, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Galvenās komunikācijas speciālistes p.i.: “Spēkā esošie normatīvie akti patlaban neaizliedz suņiem atrasties sabiedriskā vietā bez uzpurņa.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 411 “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi” uzpurņa lietošana ir nepieciešama, pārvadājot dzīvnieku sabiedriskajā transportlīdzeklī, taksometrā vai vieglajā automobilī, ar ko sniedz pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumus.

Tāpat uzpurņa lietošana nepieciešama visur ārpus suņa īpašnieka teritorijas, ja suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.428 “Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai”.”

Reklāma Reklāma

Pašvaldības policijas pārstāve apstiprina, ka uz šādiem un līdzīgiem gadījumiem, kad agresīvas dzīvnieka uzvedības rezultātā kaitējums nodarīts citam cilvēkam vai dzīvniekam, reaģētu gan Valsts policijas, gan Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieki.

“Kas attiecas uz sekām, atbilstoši Dzīvnieku aizsardzības likumam par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums,

fiziskai personai piemēro naudas sodu no 70 līdz 1875 eiro, savukārt juridiskai personai – no 110 līdz 3000 eiro.

Ja cilvēkam ir izdarīti miesas bojājumi, kurus tiesu medicīnas ekspertīze noteikusi vismaz kā vieglus, suni var atzīt par bīstamu.”