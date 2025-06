Foto: pexels.com

Vardarbība attiecībās ne vienmēr ir acīmredzama. Iespējams, ka partneris neizmanto fizisko spēku, taču viņa apvainojumi jau sen kļuvuši par normu. Tamara Star nosauc 8 slēptas vardarbības pazīmes pārī, no kuras var ciest gan sievietes, gan vīrieši.

Strīdi un salabšana – normāla parādība pārī, bet, ja tie notiek pārāk bieži, ir iemesls aizdomāties. Vardarbība attiecībās ne vienmēr ir acīmredzama, fiziska, kad tevi grūž, saķer, sit.

Tie var būt apvainojumi, iebiedēšana, pazemošana, atskaitīšanās par katru soli, atteikšanās uzklausīt, jūtu ignorēšana, meli, seksuāla uzmākšanās.

Tamara Star, psiholoģe, speciāliste, kas strādā ar vardarbības upuriem ģimenē, bestsellera “How to Survive a Break Up and Come Out Thriving” autore uzskaita 8 slēptas vardarbības pazīmes pārī, no kuras var ciest gan sievietes, gan vīrieši.

Apdraudētāki ir cilvēki, kuriem bijusi nelabvēlīga bērnība. Bērni, uz kuriem te kliedza, te apbēra ar atvainošanās dāvanām, kurus iebiedēja, pazemoja, apspieda garīgi un fiziski, padarīja par grēkāzi, izaug bez zināšanām par to, kādas ir normālas mīlošas attiecības.

Ja jūsu bērnība bija pilna ar emocionāliem kāpumiem un kritumiem, kā pieaugušais tu vari uzskatīt šāda veida attiecības par mīlestību. Lūk, kādi signāli norāda par vardarbības izmantošanu attiecībās. Tiem jāpievērš uzmanība, lai savlaicīgi rīkotos.