Latvijas basketbolists Jānis Timma pirmdien Vienotās līgas spēlē atzīmējās ar 26 punktiem un savā laukumā līgas līderu mačā sekmēja Maskavas apgabala “Himki” panākumu pār Krievijas grandu Maskavas CSKA.

Timmas un Bertāna pārstāvētā komanda savā laukumā ar 96:80 (20:21, 25:20, 24:17, 27:22) pārspēja Maskavas CSKA.

Timma laukumā pavadīja 31 minūti un 42 sekundes, kuru laikā realizēja astoņus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem “trejačiem” un savu vienīgo soda metienu.

Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, reizi bloķēja pretinieka metienu, pieļāva vienu kļūdu, pa trim reizēm pārkāpa noteikumus un izprovocēja piezīmi pretiniekam, kā arī iekrāja mačā labāko efektivitātes koeficientu 28.

.@janis_timma – игрок матча vs. @cskabasket! / Janis is the player of the game!

📊 26 pts, 11/15 FG! @VTBUL #KHICSK #ХимкиЦСКА pic.twitter.com/rtmj0v4sib

— BC Khimki (@Khimkibasket) January 6, 2020