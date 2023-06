Tirdzniecība tīmeklī – vārti uz pasauli

Jānis un Rūdolfs Grahoļski Publicitātes foto

Kārlis Vasulis, žurnāls “Baltijas Koks”

Baltijā lielākajā koka kātu ražotājā AS Ingrid D patlaban norit paaudžu maiņa. Uzņēmuma izveidotājs Jānis Grahoļskis pakāpeniski nodod vadības grožus dēlam Rūdolfam.

Talsu novadā strādājošās AS Ingrid D pamatbizness ir koka kātu ražošana dažādiem darbarīkiem. Šobrīd savā nišā uzņēmums ir lielākais Baltijā, pērn sasniedzot 3,5 miljonus eiro lielu apgrozījumu un nodarbinot 65 cilvēkus. Papildus kātu ražošanai uzņēmumā ietilpst veikals, kurā tiek tirgota meža un dārza tehnika. Jau kopš uzņēmuma darbības sākuma tajā ietilpa galdniecība, kas tagad ir pārveidota bērnu mēbeļu un rotaļlietu ražošanai. Rūdolfs Grahoļskis žurnālam Baltijas Koks stāsta par attīstības plāniem un arvien pieaugošo tīmekļa, marketinga un klientu apkalpošanas nozīmi pārdošanā.

Agrīna pārorientēšanās

Uzņēmuma pirmsākumi meklējami tālajā 1994. gadā, kad tas sākotnēji tika dibināts kā Latvijas un Vācijas kopuzņēmums. Sākumā tika ražoti zāģmateriāli, kas tolaik bija populāri. Jau pašā sākumā bijis skaidrs, ka jāstrādā uz eksportu. «Man tolaik bija 2 gadi,» piebilst Rūdolfs Grahoļskis. Tomēr ar laiku Kurzemes reģionā atvērās citas lielas zāģētavas, līdz ar to bijis jādomā par darbības virziena maiņu. No vāciešiem nācis piedāvājums ražot koka kātus. No Vācijas tika atvestas pirmās iekārtas, un sadarbībā ar vāciešiem tika atrasts pirmais klients. Uzņēmuma pamattirgus joprojām ir Vācija. Sākotnēji ražošana noritēja relatīvi mazos apjomos un produktu krava tika izsūtīta reizi divos trijos mēnešos. «Tajā laikā jau tas likās iespaidīgi. Tagad krava sūtīšanai tiek saražota nedēļas laikā. Viss ir izaudzis līdz kārtīgai ražošanai,» viņš akcentē. Paralēli kātiem tiek ražots taras materiāls no nevērtīgās koksnes. Teju visu produkciju AS Ingrid D ražo no apses. «Apsei ir tāda vaina, ka serdes mēdz būt trupējušas un iekrāsotas. Tas kātam uzreiz neder, jo mums ir vajadzīgs tikai baltais materiāls – tīrs, balts koks,» klāsta Rūdolfs Grahoļskis. No izžāvētā materiāla, kas neder kātiem, tiek ražotas teātra latas – tās izmanto teātra dekorāciju būvēšanā. Tās tiek līmētas gan garumā, gan platumā un ēvelētas no visām četrām pusēm. Uzņēmējs to dēvē par labu produktu, kam ir augoša pieprasījuma tendence.

Jauna niša

Vēsturiski uzņēmumā vienmēr bijusi sava galdniecība. Sākotnēji tā bija nepieciešama savām vajadzībām, jo ražošanas ēkas ir lielas un, ņemot vērā, ka tās ir vecais fermu komplekss, tajās ir daudz logu un durvju. «Sākumā sev visu saražojām un sapratām, ka galdniecībai ir zināms potenciāls, un piedāvājām produktu klientiem. Labākajos laikos mums bija pat deviņi galdnieki – ražojām logus, durvis, kāpnes. Tomēr pēckrīzes periodā pieprasījums kritās, bet, tam par spīti, galdniecību izdevās noturēt,» viņš norāda.

2020. gadā transformējām galdniecību uz bērnu aktivitāšu rotaļlietu un mēbeļu ražošanu, kas šobrīd ir populāras. Gribētu teikt, ka apmēram 80% Latvijas bērnu mēbeļu ražotāju izgatavojam sagataves. Ražojam arī gatavos produktus – dažādus galdiņus, krēsliņus, visādus kāpelējamos, trijstūrus, arkas, kubus. Eksportējam šo produkciju uz vairāk nekā 30 valstīm. Lielākais noiets ir ASV, Vācijā un Īrijā. Ir arī daudz eksotisku valstu,» stāsta Rūdolfs Grahoļskis, piebilstot, ka 2020. gadā atbilstoši tika izveidots jauns zīmols Joy of nature. Šobrīd šī sfēra tiek veiksmīgi attīstīta un norit jaunu tirgu meklējumi, kā arī produktu attīstīšana. Bērnu mēbeles un rotaļlietas pārdodam savā interneta veikalā, platformā etsy.com un tiek izmantots arī tā saucamais dropshipping sadarbības modelis, proti, AS Ingrid D produkti tiek izvietoti klientu interneta veikalos un sūtīti pa tiešo viņu klientiem. «Tagad tā lieta attīstās un aug – ir patīkami skatīties, ka var radīt tādu pievienoto vērtību apsei,» lepojas uzņēmējs.

Svētā e-komercija

Joy of nature produkciju AS Indgrid D tirgo pa tiešo gala klientam. «Mums nav mērķis uztaisīt lielu mēbeļu rūpnīcu, bet gan pārdot preci pēc iespējas dārgāk un ar labāku kvalitāti. Ja aiziet vairumā, tad mēdz ciest kvalitāte,» viņš norāda.

Piebilstu, ka tirgošanās tīmeklī nav nemaz tik vienkārša, jo ir nepieciešamas specifiskas e-komercijas un arī tehniskas zināšanas. Rūdolfs Grahoļskis teic, ka galvenā visam, kas saistīts ar zīmolu Joy of nature, ir viņa sieva Krista. «Viņa ir tas cilvēks, kas nodarbojas ar marketingu un tirgošanu, bet, protams, bez citu speciālistu iesaistes arī nevar iztikt, piemēram, mājaslapas izstrādē, uzturēšanā un SEO (search engine optimization) izveidē, kas nodrošina labāku pozicionēšanu meklēšanas rīkā google.com u. tml. Protams, arī paši aktīvi strādājam ar sociālo tīklu reklāmām. Tirgošanās tīmeklī bums ir nācis visiem par labu. Mēs nekad nespētu pārdot savu preci ASV, ja nebūtu interneta. Tas ir plaši atvēris durvis uz visu pasauli, un šobrīd nav problēmu aizsūtīt preci uz ASV. Lai cik jocīgi nebūtu, mūsu bērnu mēbelītes ar kurjeru uz ASV tiek nogādātas ātrāk nekā uz Eiropu. Uz ASV aiziet četru piecu dienu laikā, bet uz Eiropu prece tiek sūtīta septiņu līdz desmit dienu laikā, piemēram, uz Vāciju. Pasaule šobrīd ir tik ļoti savienota, ka tas viss liekas tā – ļoti iespaidīgi,» teic uzņēmējs. Viņš uzsver, ka ļoti svarīgi ir saņemt atsauksmes internetā no pircējiem – pie tā ir ļoti jāstrādā un daudz jākomunicē ar klientu. Nereti to sanāk darīt agrās rīta stundās vai nedēļas nogalēs, jo klientam ir jāatbild pēc iespējas ātrāk, lai viņš būtu apmierināts un par tevi ieliktu labu atsauksmi, jo tas veido visu algoritmu. Laikā izsūtīta prece, ātra atbilde uz vēstulēm un labas atsauksmes – tās ir veiksmīgas e-komercijas atslēgas, klāsta Rūdolfs Grahoļskis.

«Šo visu var sasaistīt ar izaugsmi kātu ražošanā, jo īso kātu īpatsvars ir ļoti pieaudzis – Latvijā ir apmēram 30 ražotāju, kas ražo līdzīgu produkciju, visādus kāpelējamos un tamlīdzīgi. Viņiem visiem tirgošana notiek tikai un vienīgi tīmeklī. Apgriezienus tas uzņēma pandēmijas laikā, kad visi sēdēja mājās, karantīnās, līdz ar to sērfoja internetā un iepirkās,» paskaidro uzņēmējs.

Paaudžu maiņa

Jautāju, kā norit paaudžu maiņa uzņēmumā, uz ko Rūdolfs Grahoļskis atbild, ka tēvs joprojām darbojas ar pilnu sparu un uz siltām zemēm nav aizmucis. «Manuprāt, pamatus manī tēvs ir ielicis labus, uzticas par visiem 100%. Pats pērnā gada izskaņā darba pasākumā atzina, ka ir ļoti atslābis, jo var uzticēties gan man, gan pārējiem kolēģiem. Paaudžu maiņa notiek pakāpeniski. Viņš to visu ir uzbūvējis, un tas viņam nav tikai darbs, bet dzīvesveids,» pauž jaunais uzņēmējs. Rūdolfs Grahoļskis ir ieguvis bakalaura grādu kokapstrādes inženierijā, bet maģistra līmeņa izglītību – koksnes tehnoloģijās un materiālos. «Šķiet, ka viss ir veidojies likumsakarīgi un lēnām ejam uz to, ka varētu tēti laist pensijā. Protams, mums ir visādi attīstības plāni. Kopā ar tēti šobrīd plānojam attīstīt zāģētavu. Nākamais poms ir defektu izzāģēšanas optimizācija. Taisām projektu par defektu skeneri un ēkas rekonstrukciju. Iespējams, beidzot izdosies iegūt Eiropas Savienības līdzfinansējumu, kas līdz šim dažādu apstākļu ietekmē nav izdevies,» stāsta Rūdolfs Grahoļskis.









