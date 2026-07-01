Foto: Preepik.com

To starpā arī ledusskapis: 8 ierīces, kuras nekādā gadījumā nevajadzētu pieslēgt pie pagarinātāja 0

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Pagarinātāji bieži vien šķiet kā vienkāršs un ērts risinājums, ja mājās trūkst kontaktligzdu. Tomēr speciālisti uzsver, ka tie nav paredzēti visām ierīcēm, īpaši tām, kas patērē daudz elektroenerģijas vai prasa stabilu strāvas padevi.

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Kā norāda eksperti, nepareiza pagarinātāju lietošana var radīt nopietnus riskus. Tas var novest pie ierīču bojājumiem, elektroinstalācijas problēmām un pat ugunsgrēka. Daudzas kļūdas rodas vienkārši nezināšanas dēļ.

Lūk, 8 ierīces, kuras nekādā gadījumā nedrīkst pieslēgt pagarinātājam.

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