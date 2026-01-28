Ieliec vīna korķi ledusskapī un paskaties, kas notiks pēc pāris dienām 0
Nākamreiz, kad iztukšo vīna pudeli, nesteidzies izmest korķi. Izrādās, tam var būt ļoti praktisks pielietojums ikdienā, un vislabākā vieta tam patiesībā ir… ledusskapis.
Siers, sīpoli, zivis un atvērti iepakojumi – ledusskapī smakas uzkrājas ātri, radot nepatīkamu aromātu. Taču šo problēmu var atrisināt ar pavisam vienkāršu un dabisku līdzekli – vīna korķi.
Kā darbojas korķa triks ledusskapī?
Dabīgais vīna korķis ir porains un elastīgs materiāls, kas sastāv no neskaitāmām sīkām gaisa kamerām. Tieši šī struktūra padara korķi par dabisku smaku absorbētāju – poras uzsūc gaisā esošās smaku molekulas, būtiski samazinot nepatīkamo aromātu intensitāti, vēsta portāls Ludwigshafen24.de.
Turklāt korķis spēj uzņemt arī nelielu mitruma daudzumu, kas citādi veicinātu smacīgu vidi ledusskapī. Vislabāk to novietot dārzeņu vai augļu atvilktnē, kur mitrums un smakas parasti uzkrājas visvairāk.
Korķis ir pilnīgi netoksisks, bez smaržas un atkārtoti izmantojams, ja vien tas tiek turēts tīrs. Tas ļauj uzlabot ledusskapja klimatu bez ķimikālijām vai dārgiem filtriem.
Svarīgi atcerēties – korķis nav brīnumlīdzeklis
Lai gan šis triks ir efektīvs, tas neaizstāj regulāru ledusskapja tīrīšanu. Eksperti un patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas iesaka ledusskapi regulāri iztīrīt un uzturēt stabilu temperatūru – no četriem līdz septiņiem grādiem pēc Celsija.
Tikai šādi iespējams novērst baktēriju vai pelējuma veidošanos. Korķis šajā gadījumā ir videi draudzīgs papildinājums, nevis vienīgais risinājums.
Apvienojot regulāru higiēnu un šo vienkāršo triku, ledusskapis būs patīkami svaigs un bez liekām smakām.
Un tas vēl nav viss – lūk, kā vēl var izmantot vīna korķus
Ja mājās sakrājušies vairāki korķi, nesteidzies tos izmest. Tie var noderēt arī citos veidos:
- Pret smaku skapī vai apavu plauktā – ieliec pāris korķus nelielā auduma maisiņā.
- Puķu podos – sasmalcināti korķi uzlabo drenāžu un pasargā saknes no lieka mitruma.
- Kā pannas vai katla paliktnis – salīmēti kopā, tie pasargā virsmas no karstuma.
- Rotaslietu vai atslēgu turētājs – vienkāršs un dekoratīvs risinājums.
- Dabīgs aizbāznis atvērtām pudelēm – ja oriģinālais pazudis.
Dažkārt visnoderīgākās lietas jau ir mājās – atliek vien zināt, kā tās gudri izmantot.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!