"Tramps ir pilnīgi satriecis tiesiskumu un tiesiskās paļāvības jēdzienu," secinājis žurnālists Juris Kaža







“Tie, kas ievēlēja Trampu, tie nav pārāk starptautiski apzinīgi. Varbūt viņi kādu ārzemnieku pazīst: varbūt kādam ir brālēns ukrainis vai ir dzirdējuši, ka kaut kur trīs mājas tālāk dzīvo latvietis, bet citādi – kāda viņiem daļa?!” tā TV24 raidījumā “Globuss” sacīja žurnālists Juris Kaža, diskutējot par Donalda Trampa otro pilnvaru termiņu ASV prezidenta amatā pēc viņa inaugurācijas ceremonijas 20.janvārī.

“Bet viens punkts, ko mēs neesam pacēluši, ka Tramps ir pilnīgi satriecis tiesiskumu un tiesiskās paļāvības jēdzienu. Pirmkārt, viņš ir mēģinājis ASV Konstitūcijas 14.pantu vienpersoniski atcelt. Tas ir pants, kas paredz līdz ar piedzimšanu iegūt pilsonību, kas ir ierakstīts Konstitūcijā. Tas nav likumos vai Kongresa radīts [pants]. Otrs ir, ka viņš ir sagrāvis jebkādu paļāvību desmitiem, ja ne simtiem tūkstošiem cilvēku, kas ir gājuši to pareizo, likumīgo, lēno ceļu, lai emigrētu uz Ameriku, kur meklēt patvērumu vai ko citu, bet viņi ir izmantojuši to aplikāciju, kur varēja pieteikties no Meksikas un saņemt noklausināšanu pie imigrācijas tiesneša. To viņš (Tramps) izdzēsa pirmajā dienā, visus šos cilvēkus uzmetot,” norādīja žurnālists Kaža TV24 raidījumā.

Kaža uzsvēra, ka šāda Trampa rīcība ir izstāšanās no starptautiski atzītiem patvēruma sniegšanas principiem, kas pastāv vismaz kopš Otrā pasaules kara, ja ne agrāk. “Tas, ka mums te robežsargi pabļauj, lai kāds nelien pie Latgales robežas pāri pa mežu, nav nekas tik traks, ko Tramps ir izdarījis!” sacīja Kaža TV24 raidījuma “Globuss” diskusijā par ASV prezidenta Trampa aktivitātēm uzreiz pēc inaugurācijas ceremonijas.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka ASV prezidents Tramps pirmdien, 20.janvārī, savas otrās prezidentūras pirmajā dienā parakstīja izpildrīkojumus dažādās jomās – no klimata līdz imigrācijai, kā arī apžēloja 2021.gada 6.janvāra iebrukuma Kapitolijā dalībniekus.

Tramps parakstīja vairākus rīkojumus, mainot ASV politiku imigrācijas pārvaldības un pilsonības piešķiršanas jomās. Vienā no tiem tika izsludināts “nacionāls ārkārtējais stāvoklis” uz dienvidu robežas ar Meksiku. Tramps arī apsolīja masveida deportāciju, iesaistot armiju, lai vērstos pret, viņa vārdiem, “noziedzīgajiem ārzemniekiem”.

Tramps Ovālajā kabinetā parakstīja rīkojumu, kas paredz atcelt automātisku ASV pilsonības piešķiršanu šajā valstī dzimušajiem bērniem. Šāda kārtība tomēr ir nostiprināta ASV konstitūcijā, tāpēc rīkojums noteikti tiks juridiski apstrīdēts.

