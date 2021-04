Foto: AP/Scanpix/LETA

Trešdien Latvijā reģistrēti 638 Covid-19 gadījumi un 14 sasirgušie miruši







Trešdienā Latvijā reģistrēti 638 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 14 saslimušo personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 18 174 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 3,5%, kamēr vēl vakar šis rādītājs bija 3,9%. Savukārt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 372,1.

Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 103 001. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā valstī atklāti 7099 Covid-19 gadījumi.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem četri cilvēki bijuši 50 līdz 59 gadu vecumā, viens – no 60 līdz 69 gadu vecuma, septiņi – 70 līdz 79 gadu vecuma, bet divi cilvēki bijuši vecumā no 80 līdz 89 gadu vecumam. Līdz šim kopumā 1913 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši.