Zaļā dabas oāze mājās: kā to iekārtot mājoklī, kurā nav āra atpūtas zonas

Trešdaļai Latvijas iedzīvotāju viens no svarīgākajiem elementiem, kas nodrošina komfortu mājās, ir just saikni ar dabu, liecina pētījums par dzīvi mājās*. Tomēr daudziem nav savas āra atpūtas zonas. Interjera dizainers sniedz praktiskus padomus par to, kā iekārtot mājokli, ienesot tajā vairāk dabas un iekārtojot zaļo zonu arī dzīvoklī.

“Dabas elementi ne tikai papildina interjeru, bet arī labvēlīgi ietekmē fizisko un garīgo labsajūtu. IKEA ikgadējā pētījuma “Dzīve mājās” dati liecina, ka 21 % Latvijas iedzīvotāju viens no galvenajiem faktoriem, kas veicina apmierinātību un labsajūtu mājās, ir just saikni ar dabu. Jo vairāk, piekļuve āra atpūtas zonai vai savai zaļajai oāzei palīdz uzlabot labsajūtu piektdaļai Latvijas iedzīvotāju. Ne katram ir tā laime būt par terases vai balkona īpašnieku, bet tas netraucē mājās ienest dabas dvesmas,” stāsta IKEA interjera dizainers Dariuss Rimkus.

Taupi vietu – veido “gaisa dārzus”

Viens no biežāk sastopamajiem veidiem, kā daudzi izvēlas veidot saikni ar dabu, ir augu izvietošana uz palodzēm. Tomēr interjera dizainers norāda – ja zem palodzes ir radiators, augi ir biežāk jālaista. Bet ko darīt dabas mīļotājiem, kuriem nav pietiekami platu palodžu?

Viņš iesaka apdomīgi izmantot vietu mājās, piemēram, ja mājoklis ir mājīgi mazs un tajā nav pārāk daudz brīvas vietas vai palodzes ir pārāk šauras, augus var kārtot vertikālās rindās.

“Ja vēlies paplašināt telpu, lai tajā varētu izvietot vairāk augu, pie loga uzstādi grīdas vai sienas plauktu. Šim nolūkam noderēs arī dažādi, piemēram, kāpņu tipa, augu statīvi. Šādi risinājumi neaizņem daudz vietas uz grīdas un ļauj lietderīgi izmantot telpas augstumu. Līdzīgu efektu var panākt ar sienas plauktiem. Tos brīvā vietā uz sienas var uzstādīt, cik augstu vēlies. Šis ir praktisks risinājums, kas kalpo arī kā stilīgs interjera priekšmets,” iesaka interjera dizainers.

Lai mājās izveidotu zaļo oāzi, D. Rimkus iesaka uz grīdas novietot vienu lielu augu un to papildināt ar vairākiem mazākiem, kas plauktos vai augu statīvos izvietoti dažādos augstumos. Šādi, vertikāli, sarindojot augus var ietaupīt vietu nelielā mājoklī. Un, ja iespējams, pie pretējās sienas novieto spoguli, kas radīs iespaidu, ka mājās ir vēl vairāk zaļuma.

Dizainers iesaka arī veidot “gaisa dārzus”, izmantojot aizkaru stangu vai apģērba statīvu un piekarināmos puķupodus. Šajā gadījumā ieteicams izvēlēties nokarenus augus un ar āķiem izvietot puķupodus pēc savas patikas. Rotaļīgi zaļām dabas vēsmām izvieto augus dažādos augstumos.

“Ja virtuvē ir pietiekami daudz vietas, tādus pašus “gaisa dārzus” var veidot arī tur, bet, izmantojot praktiskākus stādījumus, piemēram, garšaugus. Piekar garšaugu podiņus pie aizkaru stangas vai virs darba virsmas, pieliec gan tiem, gan virtuves piederumiem īpaši paredzētu papildu stangu, lai pa rokai vienmēr būtu svaigi zaļumi,” stāsta interjera dizainers.

Dabiski materiāli kā papildinājums interjeram

“Lai mājās sajustu saikni ar dabu, noderīgi var būt ne tikai augi, bet arī dabiski materiāli un krāsas. Rotā mājokli ar grīšļa sienas dekoriem, rotangpalmas mēbelēm, bambusa lampu abažūriem, lina tekstilu, džutas paklājiem vai keramikas interjera priekšmetiem – tas ir vienkāršs veids, kā mājoklī ienest vairāk dabas. Šādu efektu sniedz arī no dabīgiem materiāliem darināti galdauti, grozi un kastes,” apgalvo D. Rimkus.

Viņš iesaka arī dabu ienest mājoklī, izvietojot viegli izkaltējamus ziedus, lapas, mazliet sūnu, zariņu un oļu. Tie var kļūt par askētiski elegantiem rotājumiem. Lai izceltu, piemēram, ziedus vai vienu skaistu lapu, ieliec tos stikla rāmī un pakarini pie loga, kur rāmī rotaļāsies saules stari. Savukārt sūnām vai akmeņiem ieteicams izmantot stikla kupolu. Ja mājās ir bērni, ļauj vaļu iztēlei un pievieno, piemēram, rotaļu figūriņas, zem kupola uzburot mazu pasauli.