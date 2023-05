3 neparastas grila receptes iedvesmojošai sezonas atklāšanai Ieteikt







Diezgan lēni un negribīgi, bet arī šogad pavasaris un grila sezona ir klāt. Iedvesmotam un jaunu garšu piepildītam sezonas sākumam grilēšanas entuziasts un pārliecināts āra cepšanas fans ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi Ingars Rudzītis sadarbībā ar “Lidl” piedāvā trīs pārbaudītas dārzā gatavotu ēdienu receptes.

Grilēts liellopa steiks ar brokoļiem un garšaugu mērci

Pagatavošanas laiks 45 min., vidēji grūts process, sanāks 4 porcijas

Sastāvdaļas

• 250 g “Pilos” sviesta

• Buntīte svaigu pētersīļu

• 3 tējkarotes “Kania” Dižonas sinepju

• 200 g mazi vārīti kartupeļi

• 4 liellopa steiki (pēc vēlmēm un iespējām var izmantot arī citu piemērotu gaļu)

• jūras sāls un malti melnie pipari

• 1 sarkanais sīpols

• 120 ml Extra Virgin olīveļļas

• 1 ēdamkarote svaigas citrona sulas

• 1 brokolis

Pagatavošana

Pagatavo zaļumu sviestu, sajaucot sviestu, sasmalcinātos pētersīļus, tējkaroti Dižonas sinepju un dažus pilienus citrona sulas. Visu šo masu ieliec ledusskapī, lai tā atkal sacietētu. Liec vārīties kartupeļus ar visu mizu. Kad tie atdzisuši, sagriez tos biezās šķēlēs un grilē karstā grila pannā. Gatavos kartupeļus aplej ar eļļu, pārberot ar sāli un pipariem.

Nomazgā un ar papīra dvielīti nosusini steikus, tauku kārtiņu uz gaļas gabala malas vairākās vietās pārgriez, lai tā grilējot nesarautos. Gaļu pārber ar sāli un cep uz grila pannas vai grila restēm. Padoms: Lai nepārceptu gaļu un tā joprojām būtu kārdinoši sulīga, grilē to tikai kādas 2–3 minūtes no katras puses.

Grilētos steikus ieliec lielā šķīvī un katra vidū uzliec pusēdamkaroti no ledusskapja izņemtā zaļumu sviesta. Pārklāj visu šķīvi ar pārtikas foliju un ļauj steikiem brīdi “atpūsties”.

Tikmēr pagatavo zaļumu mērci, kārtīgi samaisot gabaliņos sagrieztus sarkanos sīpolus, sauju rupji sasmalcinātu pētersīļu, 2 tējkarotes Dižonas sinepju, 100 ml olīveļļas, atlikušo citronu sulu, sāli un garšvielas pēc patikas.

Svaigo brokoli sagriez iegarenās daiviņās, aplej ar eļļu un strauji apcep uz karstas pannas. Ideāli, ja tā būtu vokpanna, bet vari arī izmantot grila pannu. Neuztraucies, ja brokolis iegrauzdējas tumšāks, tas būs garšīgāk. Pievieno sāli un garšvielas.

Kad viss gatavs, uz šķīvja liec kopā steiku, grilētos kartupeļus un brokoļus. Atsevišķā traukā pasniedz zaļumu mērci.

Grilētas foreles ar sinepju sviestu, grilētiem kartupeļiem un bazilika pesto

Pagatavošanai 35 min., diezgan viegli, sanāks 4 porcijas

Sastāvdaļas

Sinepju sviestam:

• 100 g “Pilos” sviesta

• 4 ēdamkarotes “Kania” franču sinepju

• pustējkarote medus

• 2 ēdamkarotes sasmalcināta svaigā rozmarīna

• rīvēta miziņa no puscitrona

Forelēm:

• 2 foreles

• Extra Virgin olīveļļa

Piedevām:

• 500 gr maza vai vidēja izmēra vārīti vai tvaicēti kartupeļi

• Burciņa bazilika pesto “Baresa”

Pagatavošana

Sajauc sviestu ar sinepēm, medu, sasmalcinātu rozmarīnu un sarīvēto citrona miziņu. Noliec malā, lai ievelkas.

Rūpīgi nomazgā foreles un nosusini tās ar papīra dvieli. Viegli pārgriez zivju ādu sānos, un pēc tam ierīvē ar olīveļļu. Liec foreles grilēties un ik pēc pāris minūtēm apgriez uz otriem sāniem, katru reizi apsmērējot ar sinepju sviesta masu. Grilē, līdz zivs āda no visām pusēm ir viegli brūna, apmēram 6-8 minūtes.

Ieteikums: ērtāk būs, ja zivis liksi grilēties režģītī, kas ļaus tās vieglāk apgriezt un novērsīs risku, ka mīkstā zivs saplīst.

Kartupeļus sagriez biezās šķēlēs vai uz pusēm, ja kartupeļi ir mazi. Bļodā aplej un samaisi tos ar olīveļļu, tad liec uz grila un cep līdz zeltaini brūnai krāsai. Pēc tam bagātīgi samaisi kartupeļus ar pesto un pasniedz kopā ar grilētajām forelēm.

Grilēta baklažāna kārtojums uz tomātu karpačo

Pagatavošanai 25 min, diezgan viegli, sanāks 4 porcijas

Sastāvdaļas

• 1 sarkanā čili pipara pāksts

• 1 ķiploka daiviņa

• pustējkarote kaltēta “Kania” oregano

• 4–5 ēdamkarotes Extra Virgin olīveļļas

• nedaudz sāls un pipari

• 1 liels baklažāns (apm. 450 g)

• 2 lieli tomāti

• 1 ēdamkarote citrona sulas

• 100 g aitas siera

Pagatavošana

Čili pāksti attīri no sēkliņām. Notīri ķiplokus. Abus smalki sakapā un uzreiz rūpīgi nomazgā rokas! Tad samaisi ar oregano, pievieno 3 ēdamkarotes eļļas, sāli un piparus un ļauj tam visam ievilkties kādas 40 minūtes. Tikmēr nomazgā baklažānu, nenoņemot kātiņu. Sagriez to gareniski aptuveni 1 cm biezās šķēlēs tā, lai tās pie kātiņa vēl turētos kopā. Tad apsmērē tās ar sagatavoto garšvielu un eļļas masu un cep uz karsta grila 2–3 minūtes no katras puses, pēc tam vēl apsmērē baklažānu ar eļļu 1–2 reizes.

Sagriez šķēlēs tomātus. Izkārto tomātu šķēles uz šķīvja, apkaisi tās bagātīgi ar sāli, pipariem, pārlej atlikušo eļļu un citrona sulu. Tad uz tomātiem vēdekļa formā izkārto sagrilēto baklažānu un pārkaisi visu ar sasmalcinātu aitas sieru.