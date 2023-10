Foto: SHUTTERSTOCK

Tu būsi neparasti pārliecinošs un pratīsi pacelt sevi spārnos! Horoskopi 27.oktobrim







Auns

Tev var šķist, ka esi izdarījis visu, ko vari. Bet patiesībā tas ne tuvu tā nebūs – tev ir iespēja šodien paveikt daudz lielākas un nozīmīgākas lietas.

Vērsis

Tu no dabas esi dāsni apdāvināts, taču tavi talanti jau sen krājuši putekļus – patiesībā tu tos izmanto tikai par dažiem procentiem. Tu spētu daudz vairāk, ja vien gribētu!

Dvīņi

Šodien tu vari atļauties nedaudz novirzīties no vispārpieņemtajiem uzvedības kanoniem. Pārāk daudz neprāto par to, kā tas varētu beigties, vienkārši ļaujies un dari to, ko sirds vēlas.

Vēzis

Pat vientulību var izbaudīt, īpaši, ja tā ir tik reta un tāpēc arī tik vēlama. Taču neaizmirsti, ka cilvēks ir “bara dzīvnieks” un ilga vientulība kaitē tavai labsajūtai.

Lauva

Centies samazināt savus šīs dienas kontaktus līdz minimumam. Tas tāpēc, ka tu būsi nedaudz emocionāli nenoturīgs, tāpēc labāk ierobežo tikšanās ar citiem, lai neiekultos nevajadzīgos strīdos.

Jaunava

Šodien tu būsi neparasti pārliecinošs un pratīsi pacelt sevi spārnos. Jācer, ka šis apstāklis tev neliks kļūt par “bezdievīgu” egoistu.

Svari

Katram bērnam ir nepieciešama atzinība, bet tāda ir nepieciešama arī pieaugušajiem. Meklē savu atzinību tur, kur cilvēki tev ir gatavi to iedot!

Skorpions

Novirzi savas domas uz tādām iespējām, kuras ir iespējamas, nevis ir tukši sapņi. Tas tev arī palīdzēs virzīties uz priekšu.

Strēlnieks

Šodien gaidāma diezgan laba diena, vienīgais apdraudējums tavai labsajūtai ir tava asā mēle. Centies to turēt ciet, pretējā gadījumā tu pats šo dienu vari sabojāt.

Mežāzis

Ir tik grūti saglabāt pacietību, atrodoties uz lielu un tev ļoti svarīgu notikumu sliekšņa. Tomēr tev tas ir jāspēj izdarīt, pretējā gadījumā šis notikums tā arī var nenotikt…

Ūdensvīrs

Tev nevajadzētu būt piekāpties kādam, kurš to vienkārši vēlas. Un pavisam noteikti tev nevajadzētu ļauties uzspiestiem viedokļiem par sevi – paliec pie sava, ja esi pārliecināts.

Zivis

Ja tu šodien vēlies kaut ko jaunu un negaidītu, dodies uz restorānu un pasūtīsi kādu vēl līdz šim nebaudītu ēdienu. Tas būs daudz labāks eksperiments, nekā visas trakās idejas, kas tev ienāks prātā.