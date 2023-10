Foto: Shutterstock

Šī nedēļa solās būt neparasti dāsna, būs daudz patīkamu pārsteigumu! Horoskopi no 23. līdz 29.oktobrim Ieteikt







Auns

Šī nedēļa ir labvēlīga uzņēmējdarbībai, arī izglītošanās sfērai. Pieaugs iespēja, ka tev izdosies noslēgt izdevīgus darījumus un parakstīt labus līgumus. Izdosies pārsniegt pat savas cerības! Vienīgais, kas tev jāatceras – turies tālāk no emocionāli nestabiliem cilvēkiem, viņi daudz ko varēs sabojāt.

Vērsis

Visi tavi projekti šonedēļ būs veiksmīgi, ja vien tu pats būsi pietiekoši aktīvs. Šīs ir labs laiks, lai plānotu savu darbu tuvākā nākotnē, vari to arī mainīt – iespējama kāpšana pa karjeras kāpnēm. Nekādi nepatīkami pārsteigumi nav gaidāmi.

Dvīņi

Jo optimistiskāks būs tavs noskaņojums, jo vieglāk tu sasniegsi savus mērķus. Tev jātic labajam un jādodas uz priekšu pat tad, ja kaut kur sanāk paklupt. Savus plānus turi noslēpumā, citādāk var nākties to īstenošanu atlikt.

Vēzis

Šī nedēļa solās būt neparasti dāsna, būs daudz patīkamu pārsteigumu! Tevi priecēs mīļotā cilvēka uzmanība, un tieši tas tev bija ļoti pietrūcis. Trešdien vēlme darīt lietas pa savam prātam var nostādīt tevi pretrunā citu acīs, tāpēc būs labāk, ja piekāpsies.

Lauva

Šonedēļ esi spējīgs veikt strauju lēcienu karjerā, taču arī mājās tev izdosies sakārtot dažādas lietas. Trešdiena būs lieliski piemērota, lai izdarītu tādus darbus, kas bija “iesprūduši”. Sākot ar ceturtdienu vēlams samazināt slodzi un vairāk darīt to, kas tevi priecē – piemēram, atpūsties laukos un doties pastaigās.

Jaunava

Šajā nedēļā daudz vairāk kā jaunas, stilīgas drēbes vai pat frizūra, tevi izdaiļos tavas emocijas – tu pratīsi būt izcils diplomāts un tev piemitīs laba pacietība. Apkārtējie to pamanīs un novērtēs. Tu gan vēlēsies, lai visa pasaule ir pie tavām kājām, taču darīsi to tik prasmīgi, ka pārējie pat nepamanīs.

Svari

Ieklausies savā intuīcijā, tā ļaus tev atrast pareizo risinājumu sarežģītā situācijā. Tev būs nepieciešams būt arī apdomīgam un “vēsam” – neļauj vaļu emocijām! Pirmdien kāds tev pavēstīs svarīgu informāciju, kuru tev nevajadzētu ignorēt.

Skorpions

Tevi gaida karjeras izaugsme un ievērojams ienākumu pieaugums. Īpaši strādīgiem cilvēkiem ir iespēja ielikt stabilus pamatus savas labklājības celšanai. Tomēr nedzīvo tikai darbam, jo arī tava sirds ilgojas pēc mīlestības un romantikas – aizej uz randiņu, atklāj savas jūtas, nebaidies no atzīšanās mīlestībā.

Strēlnieks

Šajā nedēļā tev jāatceras viens – ieteicams atturēties no jebkādu solījumu došanas, jo to izpilde prasīs no tevis pārāk daudz un, galu galā, tu to nevarēsi izdarīt. Pirmdiena nav piemērota, lai risinātu sarežģītus jautājumus – tāpat neko neizdosies atrisināt, tu tikai sevi vēl vairāk nogurdināsi.

Mežāzis

Centies netērēt savu enerģiju acīmredzami neiespējamiem uzdevumiem. Nedēļas pirmajā pusē tev nāksies strādāt komandā, lai gan tas būs pretrunā ar taviem plāniem, taču tev būs jāpacenšas visu izdarīt pareizi. Netērē savu laiku pļāpāšanai, atceries, ka “klusums ir zelts”.

Ūdensvīrs

Veiksmīga nedēļa, lai apgūtu jaunas zināšanas. Tas palīdzēs tev turpmākajos mēnešos. Jāatrod laiks, lai pavadītu to vienatnē ar sevi – tev tas būs nepieciešams. Ja kāds draugs lūdz tev palīdzību, neatsaki viņam!

Zivis

Tev nevajadzētu uzņemties nekādas saistības bez lielas nepieciešamības. Tu būsi ļoti emocionāls, daudzas lietas uztversi nepareizi un tas traucēs taviem ambiciozajiem plāniem. Piektdien kāds tev var izteikt ļoti vilinošu darba piedāvājumu.