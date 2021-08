Foto: Shutterstock

Tu jau no agra rīta jutīsies kā leiputrijā! Horoskopi 25.augustam Ieteikt







Auns

Tava līdzcietība un pacietība šodien būs teju vai bezgalīgs jēdziens. Vai tev pašam nešķiet, ka tu par daudz ļauj citiem sevi izmantot?

Vērsis

Esi ļoti uzmanīgs. Īpaši, ja tev ir plānota kāda tikšanās un tu uz to kavē. Steidzies, bet neriskē!

Dvīņi

Tava spēja redzēt un just tā, ka citi to nepamana, šodien būs pašā zenītā. Tas tev palīdzēs pieņemt pareizos lēmumus par dažādiem cilvēkiem.

Vēzis

Tu jau no agra rīta jutīsies kā leiputrijā – visi kaut ko no tevis prasīs un kaut ko gaidīs. Pacenties nezaudēt pacietību, tad viss beigsies labvēlīgi. Taču, ja tu to zaudēsi, dienas beigās gaidāms liels strīds.

Lauva

Lai ko tu šodien arī nedarītu, tu vari cerēt uz apkārtējo cilvēku atbalstu. Protams, tev nevajadzētu izmantot viņu labos nodomus.

Jaunava

Nevajag šodien paļauties ne uz vienu citu, izņemot sevi pašu. Tu vari gan atļauties būs arī mazliet egoists.

Svari

Tu būsi kā brīvs putns, kas gribēs lidot tālu un aiz apvāršņiem. Vai tev tas izdosies? Visticamāk, ka jā! Lido uz veselību!

Skorpions

Tev kāds šodien var pārmest to, ka tu esi pārāk neatkarīgs savos darbos un uzskatos. Nevajadzētu sākt par šo diskusiju, jo var gadīties nopietns strīds.

Strēlnieks

Šodien tavas ģimenes locekļi gribēs, lai tu pret viņiem izturies ļoti īpaši. Tu pats gan nebūsi gatavs tik lielas rūpes izrādīt uzreiz, bet dienas beigās tomēr jau būsi apjautis, ko no tevis gaida.

Mežāzis

Esi uzmanīgs, jo šodien tev var būt visai liela iespēja uzlabot savu materiālo stāvokli. Uzmanīgam jābūt divu iemeslu dēļ: pirmkārt, neriskēt, otrkārt, nepalaist garām īsto iespēju.

Ūdensvīrs

Šodien rūgta pieredze gaidāma tev – tu daudzus pārpratīsi, daudzus nesapratīsi. Vispār… ne pārāk veiksmīga diena. Centies to nesabojāt pavisam – padomā par šo, kad gribēsi kādam ko pierādīt.

Zivis

Iespējams, ka tev šodien vajadzētu mazliet atturēties no citu “tiesāšanas”. Nesteidzies izdarīt secinājumus – tie, visdrīzāk, ir maldīgi.