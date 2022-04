Foto: Unsplash

Tu šodien būsi kā ugunskurs, pie kura ir patīkami “sildīties”! Horoskopi 19.aprīlim Ieteikt







Auns

Rīkojies šodien tā, kā ir ērti tev pašam, nevis tā, kā to no tevis sagaida citi. Vari darīt tieši to, ko vēlies un nejusties par to vainīgs!

Vērsis

Vajadzētu vairāk šodien ieklausīties savā intuīcijā. Tu pārāk bieži to ignorē un tas ir absolūti nepareizi. Ja šodien tai neklausīsi, kļūdīsies.

Dvīņi

Domas var izrādīties aizmiglotas, būs grūti koncentrēties, sajūtas būs notrulinātas un vispār – šī nebūs īsti tava diena. Centies to aizvadīt pēc iespējas mierīgākos apstākļos.

Vēzis

Ceri uz visu to labāko, bet neaizmirsti par riskiem un sliktajām lietām. Iespējams, tev izdosies paveikt daudz ko, kaut arī sākumā liksies, ka tas nav iespējams.

Lauva

Šodien tu jutīsies “pazudis”, izmisis, bet nevajag no šīm sajūtām baidīties – galu galā, tās tevi mobilizēs un tu visu paveiksi daudz labāk, nekā varētu cerēt!

Jaunava

Izrādi šodien maksimālu uzmanību pret lietišķiem jautājumiem un situācijām. Tajā būs kas daudz vairāk kā tikai ķeksītis, kas jāpaveic. No tā ir atkarīga tava nākotne.

Svari

Tu būsi kā ugunskurs, pie kura ir patīkami “sildīties”. Cilvēki meklēs pie tevis atbalstu un siltumu, neatraidi viņus.

Skorpions

Kā zināms, nekad nekas nenotiek tāpat vien. Ja tu uzskati, ka ir jānotiek kaut kam, bet nevari to īsti izskaidrot, vienkārši nogaidi. Tici savām sajūtām!

Strēlnieks

Pavadi šo dienu kopā ar cilvēkiem, kurus tev ir patīkami redzēt. Pārliecinies par to, ka neesi pretrunā ar sevi, jo nepatīkamas emocijas, ko tu turi sevī, liek pēc tam par sevi manīt sliktas pašsajūtas formā.

Mežāzis

Lai piedalītos šodien spēlē, nav noteikti jābūt ļoti veiksmīgam, bet drīzāk – jāprot plānot savus gājienus uz priekšu. Ja to pratīsi, būsi šodien ļoti veiksmīgs.

Ūdensvīrs

Mīlas lietās tu vari uzņemties zināmas saistības. Tas nebūt nav tik “briesmīgi” kā tev sākumā varētu būt licies. Un pie tam – ļoti iepriecinās tavu mīļoto cilvēku.

Zivis

Šī diena šodien tev var izrādīties ārkārtīgi svarīgi. Kā izrādīsies, nebūs ne laika, ne iespēju sūdzēties par to, ka kaut kas nenotiek tā kā vajag, bet izrādīsies, ka ir iespēja mainīt visu tā, kā tu gribi.