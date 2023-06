Foto: Shutterstock

Tu vari atļauties šodien peldēt pa straumi. Horoskopi 3.jūnijam Ieteikt







Auns

Ir ļoti svarīgi, kā tev tiek uzdots jautājums, jo var gadīties, ka tev būs grūti saprast to, ko citi no tevis vēlas. Bet visa “sāls” ir formulējumā.

Vērsis

Padomā šodien par naudu. Ja vien tev šī doma liekas nepatīkama, tev jāsaprot, ka tev nāksies to atrisināt tik un tā. Tāpēc nemeklē sev attaisnojumus, bet ķeries pie lietas.

Dvīņi

Negaidi, neesi neizlēmīgs, rīkojies tad, kad ir jārīkojas. Jo citādi ar savām šaubām vari palaist garām lielas un labas iespējas.

Vēzis

Tu vari kļūt par kādas uzmācīgas idejas upuri. Un censties to izmest no savas galvas būs pilnīgi bezcerīgi. Labāk tiec ar to galā pēc iespējas ātrāk.

Lauva

Tavu domu lidojums būs saprotams tikai tev pašam. Jo apkārtējiem tavas idejas izklausīsies pēc kosmosa. Padomā par to – varbūt nevajag apkārtējiem to izpaust?

Jaunava

Tavas spējas šodien būs augstā līmenī, vienīgais, kas tev ir jāizdara – jāparūpējas par savu pašsajūtu, lai arī fiziski tu spētu izdarīt iecerēto.

Svari

Pacenties šodien neapvainoties uz saviem draugiem par to, ka kāds tevi nesaprot vai nepiekrīt tavam viedoklim. Katram ir tiesības uz savu viedokli.

Skorpions

Tu vari atļauties šodien peldēt pa straumi. Baudi to, kā tevi nes šī dzīve. Nekādi nepatīkami notikumi arī nav gaidāmi. Lieliska diena.

Strēlnieks

Tu zāģē zaru, uz kura tu sēdi! Bet nezin kāpēc tu pats par to nenojautīsi līdz brīdim, kamēr kritīsi. Vai vari no tā izvairīties? Jā! Ja būsi lēnprātīgs un apdomīgs.

Mežāzis

Iespējams, ka tev vajadzīga neliela atpūta, jo tu pārāk saasināti reaģēsi uz citu cilvēku kritiku. Bet tev jāsaprot, ka reizēm no pamatotas kritikas tu vari gūt labumu!

Ūdensvīrs

Ļoti lielu uzmanību vajadzētu pievērst tehniskām lietām. Globālus lēmumus vajadzētu pieņemt citas reizes.

Zivis

Nav nekā pastāvīga, viss ir mainīgs un laicīgs. Un tev ir jāsaprot, ka ir jāpielāgojas apkārtējai situācijai. Tas tev nāks tikai par labu.