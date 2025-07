“Rekordliels skaits pēc tam “googlēja” Latviju!” Valainis lepni komentē vakardienas sensacionālo pasākumu Rīgā Ieteikt







Viens no pasaulē atpazīstamākajiem tiešraides satura veidotājiem – “IShowSpeed” jeb īstajā vārdā Darens Votkinss šodien ieradies Latvijā un pie Brīvības pieminekļa pulcējis ievērojamu fanu pulku.

Reklāma Reklāma

Viņa uzvedība gan latviešos soctīklos izraisīja veselu viedokļu vētru, īpaši vēl uzzinot, ka no nodokļu maksātāju naudas šim cilvēkam tika samaksāti 30 000 eiro par divu stundu vizīti valstī. Šodien pēc notikušā pirmo reizi pasākumu komentē ekonomikas ministrs Valainis. (Video no 3.minūtes)

“Protams, tas, kas notika pie Brīvības pieminekļa, tas viss jāskata kopā, kā tas notika. Prieks, ka Vējoņa kungs arī atvainojās par to, kas tur notika – tas ir svarīgi. Es domāju, ka no paša jūtūbera puses nebija apzinātas necieņa izrādīšanas. Mums bija iespēja ar viņu aprunāties, viņš ļoti labi apzinās dažādas vērtības un ļoti profesionāli pieiet šiem jautājumiem. Apzinātās necieņas izrādīšanas, esmu pārliecināts, ka tur nebija. Mums jāskatās tomēr uz šī cilvēka auditoriju – tie ir apmēram 40 miljoni cilvēku vecumā no 18 līdz 30 gadiem visā pasaulē,” ministrs norāda.

Valainis aicināja nefokusēties uz pašu influenceri, bet gan uz to, ko viņa sekotāji redzēja par Latviju tiešraides video, kas tik pārraidīts šī influencera youtube kanālā un mūsu valstij izmaksāja 30 000 eiro.

Pēc šī video Valainis esot novērojis rekordlielu googles meklējumu skaitu vārdam “Latvija”. Skatītāji redzēja Latvijas kultūru, ēdienus, dabu. “Viņi redzēja, kā mēs veidojam maizi! Vērtēju šo kā pozitīvu un mazliet savādāku veidu, kā mēs strādājam un parādām to, kas Latvijā ir!” viņš skaidro.