Krievijas karaspēks Ukrainas austrumos un dienvidos pēc Ukrainas armijas pretuzbrukuma atkāpjas, piektdien paziņojis krievu algotņu bandas “Vagner” vadonis Jevgeņijs Prigožins.

“Šobrīd kaujas laukā (..) Krievijas armija Zaporožjes un Hersonas frontē atkāpjas. Ukrainas bruņotie spēki atspiež Krievijas armiju,” sociālās saziņas vietnēs pavēstījis Prigožins.

“Mēs mazgājamies asinīs. Neviens nedos rezerves. Tas, ko viņi mums stāsta, ir vislielākā krāpšana,” piebildis Prigožins.

Pastiprinot savu pret Kremli vērsto retoriku, Prigožins apšaubījis arī šķietamos iemeslus diktatora Vladimira Putina lēmumam sākt atkārto iebrukumu Ukrainā.

“Kāpēc tika uzsākta speciālā militārā operācija? (..) Karš bija vajadzīgs bariņam blēžu pašreklāmas vajadzībām,” norādījis kādreizējais Kremļa favorīts, kas arvien asāk izsakās ne tikai par režīma militāro vadību, bet arī par tās politiskajiem līderiem.

PMC #Wagner forms a so-called military police in the occupied territories of #Ukraine. To do this, they recruit retired security officials, reports Verstka. pic.twitter.com/X9KUGzTOoj

— NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2023