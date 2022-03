Ilustratīvs foto Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Ukrainas ministrs: Krievijas karavīri labprātīgi padodas gūstā







Pret Ukrainu izvērstajā Krievijas karā notikumu raksturs mainās, Krievijas karavīri padodas gūstā un atsakās turpināt uzbrukumu, sociālajā tīklā “Facebook” pavēstīja Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs.

“Godājamie ukraiņi! 147 aizsardzības stundas. Notikumu raksturs mainās. Krievijas okupanti cenšas kaut kā noturēt savu vienību kaujas spējas. Bet tas tiem sanāk arvien sliktāk un sliktāk. Par to liecina vairākkārtīgi fakti, kad gūstā padodas Krievijas karavīri ar virsniekiem. Kā arī atsakās turpināt uzbrukumu,” apliecināja ministrs.

Krievijā gūstekņu un kritušo tuvinieki sāk rīkot protesta akcijas, viņš piebilda.

Ienaidnieks, nobijies no tieša kontakta ar Ukrainas aizstāvjiem un aizstāvēm, pārgājis pie mierīgo pilsētu apšaudes no lielāka attāluma.

“Aviācijas un raķešu triecieni no Krievijas un Baltkrievijas teritorijas pa dzīvojamiem namiem, dzemdību namu apšaude ar daudzstobru reaktīvajām raķešu palaišanas sistēmām – tā ir gļēva uzvedība no to puses, kam nav goda. Tie nav karavīri, tie ir teroristi, valstu-teroristu pārstāvji. Tā ir kauna zīme uz ilgiem laikiem. Ienaidnieks nelietīgi apšaudīja mierīgo Žitomiru. Tas ir mēģinājums no bailēm atriebties par 95.brigādes veiksmīgi izpildīto uzdevumu Apvienoto spēku operācijā. Okupanti mērķēja uz brigādes kazarmām un dzīvojamiem namiem līdzās,” norādīja Reznikovs.

Šobrīd no Krievijas terora cieš daudzas Ukrainas pilsētas un ciemi, bet it īpaši Harkiva, Mariupole un Hersona.

“Tas ir vēl viens pierādījums tam, ka nav nekāda “krievu miera”. Ir nacistiskā ideoloģija maniaku grupiņas galvās, kas pagaidām tur varu Krievijā. Bet ir Ukrainas pilsoņi, kas runā dažādās valodās, kas iet uz dažādām baznīcām un lūgšanu namiem, kas kopā izrāda varonīgu pretošanos Krievijas okupantiem,” uzsvēra Ukrainas aizsardzības ministrs.