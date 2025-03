Uz Zemes atgriezušies divi ASV astronauti, kas kosmosa kuģa tehnisku problēmu dēļ Starptautiskajā kosmosa stacijā (SKS) bija iestrēguši ilgāk nekā deviņus mēnešus.

Sanita Viljamsa un Berijs Vilmors, kas atradās SKS kopš jūnija, otrdien ar ASV uzņēmuma “SpaceX” kosmosa kuģi “Crew Dragon” sāka ceļu mājup. No SKS prom devās arī amerikānis Niks Heigs un krievu kosmonauts Aleksandrs Gorbunovs. Pēc 17 stundu lidojum viņi piezemējās ASV Foridas štata piekrastē.

Viljamsa un Vilmors SKS ieradās jūnija sākumā, pirmo reizi testējot aviobūves uzņēmuma “Boeing” pilotējamo kosmosa kuģi “Starliner”.

Sākotnēji bija plānots, ka viņi SKS pavadīs tikai nedēļu, bet viņu uzturēšanās tika pagarināta, jo “Starliner” radās tehniskas problēmas.

Īstenojot “Crew-9” misiju, septembra beigās ar kosmosa kuģi “Dragon” SKS ieradās vēl divi astronauti. Kuģī bija rezervētas divas brīvas vietas arī Vilmoram un Viljamsai. Bija paredzēts, ka visi četri uz Zemes atgriezīsies šā gada februārī.

Taču ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) decembrī paziņoja, ka lidojums “Crew-10” tiek atlikts vismaz līdz martam.

59 gadus vecā Viljamsa un 62 gadus vecais Vilmors jau iepriekš vairākas reizes bijuši kosmosā un tiek uzskatīti par pieredzējušiem astronautiem.

Pašlaik SKS ir septiņi astronauti no ASV, Krievijas un Japānas.

Welcome home, @AstroHague, @Astro_Suni, Butch, and Aleks! 🌎✨

Crew-9 splashed down safely in the water off the coast of Florida near Tallahassee on Tuesday, March 18, 2025.

Hague, Gorbunov, Williams, and Wilmore have returned to Earth from a long-duration science expedition… pic.twitter.com/nWdRqaSTTq

— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) March 19, 2025