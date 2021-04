Foto: EPA/Scanpix/LETA

Stopiņu novadā pie "Ikea" notikusi vērienīga laupīšana







Trešdienas vakarā Stopiņu pusē, teritorijā starp lielveikaliem “IKEA” un “Sāga”, vairāki vīrieši maskās pastrādājuši vērienīgu laupīšanu, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

Ap pulksten 16.25 policijā saņemta informācija, ka teritorijā starp lielveikaliem “IKEA” un “Sāga” notikusi laupīšana, kurā nolaupītas ievērojamas materiālās vērtības.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka laupīšanu veikuši trīs vīrieši, kuri bija ģērbušies melnās drēbēs un melnās maskās. Kopumā nolaupītas ievērojamas materiālās vērtības, tostarp liela naudas summa, kuras apmērs vēl tiek precizēts. Uzbrukumā bojāta arī automašīna, kurai izsisti priekšējie stikli.

Informāciju par to, ka uzbrukumā, iespējams, izmantoti šaujamieroči, policija kategoriski noraida.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka uzbrucēji pārvietojušies ar “Audi A4” vai “Audi A6” automašīnu tumši zilā vai melnā krāsā.

Saņemot informāciju par noziedzīgo nodarījumu, uzreiz sākta izmeklēšana un veiktas neatliekamās izmeklēšanas darbības. Policija visā Latvijā pastiprināja autotransporta kontroli, iesaistot plašus spēkus arī no patruļpolicijas un ceļu policijas struktūrvienībām.

Patlaban iespējamie vainīgie vēl nav aizturēti, bet likumsargu rīcībā ir iegūta izmeklēšanai nozīmīga informācija.

Izmeklējot notikušo noziedzīgo nodarījumu, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde lūdz pārskatīt un atsaukties tos autovadītājus, kuru rīcībā ir videoieraksti no automašīnu video reģistratoriem no 7.aprīļa plkst.16.20 līdz 17.30 un kuri norādītajā laikā posmā pārvietojās teritorijā Juglas ielas tuvumā teritorijā no “IKEA” līdz Brīvības gatvei.

Ikvienu, kura rīcībā varētu būt izmeklēšanā noderīga informācija, policija lūdz sazināties ar pa e-pastu “krpinfo@riga.vp.gov.lv”. Uz šo e-pastu var nosūtīt arī informāciju par videofaila atrašanās vietu. Anonimitāte tiek garantēta.

Patlaban izmeklēšana kriminālprocesā turpinās, taču plašāku informāciju policija nesniedz.

“IKEA” pārstāvji aģentūrai LETA uzsvēra, ka nevar sniegt komentāru, jo uzņēmums nav iesaistīts notikušajā negadījumā – tas esot norisinājies tirdzniecības centra “Sāga” stāvlaukumā.

Tirdzniecības centra “Sāga” pārstāvji komentāru aģentūrai LETA pagaidām nav snieguši.

Kas jums tur notiek? Ziņās klusums… pic.twitter.com/bOEn8mq7wx — Güncha (@guncha) April 7, 2021