Ilustratīvs attēls Foto: Pexel

Vai arī tu šādi dari? 7 lietas, kuras nekad nevajadzētu darīt virtuvē Ieteikt







Virtuve ir vieta, kur tiek radīti kulinārie šedevri – dažādi gardumi no vecmāmiņas receptēm un pasaulslavenu šefpavāru padomiem. Taču kļūdas var gadīties jebkuram – sākot no nelielām garšas neveiksmēm līdz pat nopietniem drošības riskiem.

Reklāma Reklāma

Lai palīdzētu izvairīties no šādām situācijām, eksperti dalījušies ieteikumos, kas var pasargāt no virtuves katastrofām un nodrošināt ne tikai garšīgus, bet arī drošus rezultātus.

Lūk, 7 lietas, kuras nekad nevajadzētu darīt virtuvē!

1. Neķer krītošu nazi

Ja ēdiena gatavošanas laikā kaut kas izkrīt no rokām, tas nav nekas neparasts. Tomēr, ja krīt nazis, nekādā gadījumā nemēģiniet to noķert! Tā vietā atkāpieties, ļaujiet tam nokrist uz grīdas un pēc tam droši paceliet. Tas pasargās jūs no sāpīgām un bīstamām traumām.