“Vai esat gatavi gaidāmajam?” Izraēla gatavojas sauszemes ofensīvai Gazas joslā

Izraēla sestdien turpināja intensīvus gaisa triecienus Gazas ziemeļos un aicināja palestīniešu civiliedzīvotājus pēc iespējas ātrāk doties uz dienvidiem pirms gaidāmās sauszemes ofensīvas pret islāmistu kaujinieku grupējuma “Hamas” komandieriem.

Ziņu aģentūra AFP Sderotā novēroja, kā Izraēlas dienvidu pilsētā karavīri uz Gazas joslu izšauj raķetes. Arī iestājoties tumsai, intensīvie triecieni turpinās.

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu sestdien apmeklēja karavīrus, kas atrodas uz frontes līnijas robežas, kas vairoja spekulācijas par Izraēlas sauszemes ofensīvas Gazas joslā tuvošanos.

“Vai esat gatavi gaidāmajam? Būs vēl,” viņš teica karavīriem videoierakstā, ko izplatīja premjera birojs. Vēlāk Netanjahu piedalījās drošības sarunās ar ministriem no viņa ārkārtas situācijā izveidotās valdības.

Izraēlas armija sestdien paziņoja, ka ir atrasti vairāku “Hamas” sagrābto ķīlnieku līķi.

Pirms nedēļas “Hamas” no Gazas joslas uz Izraēlu palaida tūkstošiem raķešu, pārkāpa robežu un sāka zvērīgu slaktiņu Izraēlas dienvidu kopienās un mūzikas festivālā, nogalinot vairāk nekā 1300 un ievainojot 3391 cilvēku. Izraēla paziņojusi, ka teroristu gūstā ir 100-150 cilvēku.

Izraēla uz uzbrukumu atbildēja, intensīvi bombardējot Gazu. Kā liecina Gazas Veselības ministrijas dati, nogalināti vairāk nekā 2200 palestīniešu un vēl vairāk nekā 8700 ievainoti.

Reaģējot uz zvērībām, Izraēla slēdza pārtikas, ūdens, degvielas un medikamentu piegādes Gazas joslai, vairojot bažas par humānu katastrofu.

Saūda Arābija aicināja panākt “tūlītēju pamieru”, savukārt ASV mudināja Ķīnu izmantot savu ietekmi reģionā, lai panāktu mieru.

Izraēla ir solījusi iznīcināt “Hamas”, kuru ASV, Eiropas Savienība un vairākas citas valstis ir atzinušas par teroristisku organizāciju, kas pielīdzināma “Islāma valstij”. Vienlaikus Izraēla uzstāj, ka nevēršas pret palestīniešu civiliedzīvotājiem.

Armijas preses pārstāvis Ričards Hehts aicināja civiliedzīvotājus doties prom no Gazas ziemeļiem, kur bāzēti “Hamas” komandieri. Viņš teica, ka droša pārvietošanās uz dienvidiem tiks nodrošināta no plkst.10 līdz 16, tomēr neprecizēja, cik dienas, tā būs. Izraēlas armijas pārstāvis mudināja palestīniešus nevilcināties ar evakuāciju.

Tomēr sestdien izskanēja informācija, ka Izraēlas veiktā bombardēšanā ir nogalināti vairāki cilvēki, kas centās evakuēties.

The IDF is conducting massive airstrikes and completing preparations for a ground operation in the Gaza Strip, local media reported, citing a Defense Forces press release. pic.twitter.com/M90WWhssXT

— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2023