Londonā sestdien vairāki tūkstoši cilvēku pulcējās palestīniešu atbalstam, bet Diseldorfā līdzīgā akcijā piedalījās vairāki simti cilvēku.

Lielbritānijas policija iepriekš bija brīdinājusi cilvēkus, ka ikviens, kurš demonstrācijas laikā paudīs atbalstu islāmistu kaujinieku grupējumam “Hamas”, tiks aizturēts. Policija uzsvēra, ka atbalsts palestīniešiem un Palestīnas karoga izmantošana nav uzskatāms par noziegumu, bet par atbalstu “Hamas”, kas Lielbritānijā ir atzīta par aizliegtu teroristisko organizāciju, tās biedriem un atbalstītājiem draud līdz 14 gadiem ilgs cietumsods.

Gājiena dalībnieki pulcējās pie Lielbritānijas sabiedriskās raidorganizācijas BBC galvenās mītnes, kuras ieeja sestdienas rītā bija noķēpēta ar sarkanu krāsu, protestētājiem iebilstot pret raidorganizācijas atteikumu “Hamas” dēvēt par teroristiem.

Pēc tam gājiena dalībnieki ar plakātiem “Brīvību Palestīnai”, “Izbeigt slaktiņu” un “Sankcijas Izraēlai” devās caur Londonu, lai piedalītos mītiņā pie parlamenta ēkas un premjerministra Riši Sunaka biroja un rezidences Dauningstrītā.

Līdzīga protesta akcija palestīniešu atbalstam sestdien norisinājās Diseldorfā Vācijas rietumos.

Lai gan bija pieteikts pasākums ar 50 cilvēku piedalīšanos, policija informēja, ka Diseldorfā pulcējušies apmēram 700 cilvēku.

Gaisotne mītiņā bija drūma, cilvēkiem bažījoties par vairāk nekā miljonu palestīniešu civiliedzīvotāju, kuriem Izraēla likusi pamest Gazas joslas ziemeļus pirms iespējamās sauszemes ofensīvas.

Demonstrācijas bija plānotas arī citviet Vācijā, tomēr vairākās pilsētās, piemēram, Berlīnē, Frankfurtē un Minhenē varasiestādes tās aizliedza, bažījoties par antisemītisma izplatīšanos.

Pirms nedēļas “Hamas” no Gazas joslas uz Izraēlu palaida tūkstošiem raķešu, pārkāpa robežu un sāka zvērīgu slaktiņu Izraēlas dienvidu kopienās un mūzikas festivālā, nogalinot vairāk nekā 1300 un ievainojot 3391 cilvēku. Izraēla paziņojusi, ka teroristu gūstā ir 100-150 cilvēku.

Izraēla uz uzbrukumu atbildēja, intensīvi bombardējot Gazu. Kā liecina Gazas Veselības ministrijas dati, nogalināti vairāk nekā 2215 palestīniešu un vēl vairāk nekā 8714 ievainoti.

Lai gan Izraēla noliedz, ka mērķtiecīgi uzbruktu palestīniešu civiliedzīvotājiem, blīvi apdzīvotajā Gazas joslā triecieni teroristiem likumsakarīgi noved arī pie civiliedzīvotāju upuriem.

