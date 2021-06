Princis Harijs un Megana Mārkla

Vai patiesībā viss bija citādi? Iespējams, atklāts patiesais iemesls, kāpēc princis Harijs un Megana Mārkla pameta britu karalisko ģimeni







Attiecības starp princi Viljamu un viņa jaunāko brāli, princi Hariju sašķobījās jau pirms Saseksas hercogu aiziešanas no britu karaliskās ģimenes. Bet precīzāk sakot, vēl tajos laikos, kad sākotnēji princis Harijs un viņa sieva Megana Mārkla dzīvoja Kensingtonas pils apartamentos.

Kā izrādās, līdz princim Viljamam regulāri nonāca darbinieku sūdzības par brāļa sievu, kura izturoties aizvainojoši, sarunājoties ar darbiniekiem paaugstinātā balss tonī un speciāli apgrūtinot ar tādiem pienākumiem, kas viņiem nav jādara.

“Megana visus turēja “saspīlējumā”. Daudzi par to runāja. Viņai vienmēr viss bija ne pietiekoši labi, nebija ideāli. Viņa uz darbiniekiem kliedza, rakstīja aizvainojošus epastus,” – notikumus, kas risinājās pirms daudziem gadiem, atklājis biogrāfs Roberts Leisijs.













Megana Mārkla, princis Harijs, princis Viljams un Keita Midltone apmeklē Piemiņas pasākumu

Bijušais Kembridžas hercogu darbinieks Džeisons Knaufs bija pirmais, kurš iesniedza oficiālu sūdzību par Meganu. Viņš lūdza pils birojam atrisināt radušos situāciju. Sūdzību viņš iesniedza pēc tam, kad no darba bez pamatojuma tika atlaistas divas pils darbinieces.

Sūdzība tika izskatīta pils personāla daļā un Megana Mārkla tika izsaukta uz sēdi, lai paskaidrotu radušos situāciju. Taču Saseksas hercogiene esot atbildējusi gluži negaidīti.

Personāla daļas vadītājs sacījis Meganai, ka viņas attieksme pils darbinieku vidū rada saspringtas situācijas un neskaitāmas grūtības. Uz ko viņa esot atbildējusi: “Lutināt cilvēkus nav mans pienākums!”.

Galu galā, arī oficiālā sūdzība nonāca līdz princim Viljamam. Viņš bija nepatīkami izbrīnīts par notikušo. Viņš esot devies runāt par to ar savu brāli, kurš, savukārt, atteicies viņam ticēt. Viljams un Harijs toreiz esot nopietni sastrīdējušies. Princis Viljams esot teicis, ka viņš nevēlas Kensingtonas pilī redzēt tādu personu kā Megana.



























































































Princis Viljams un viņa sieva Keita Midltone

“Viljams bija šokēts par to, ko viņam paziņoja. Viņš gribēja dzirdēt sava brāļa viedokli par notikušo. Un šī saruna bija ļoti neproduktīva. Galu galā, Viljams paziņoja, ka Harijam ar Meganu ir jāatbrīvo Kensingtonas pils apartamenti. Viņš bija pārliecināts, ka situācijas galvenā vaininiece ir tieši Megana, jo līdz tam neviens no pils darbiniekiem ne par vienu nebija sūdzējies,” – biogrāfs pastāstījis grāmatā “Battle of the Brothers”.

Arī Keita Midltone toreiz esot atbalstījusi vīru viņa lēmumā un sacījusi, ka ir ļoti nogurusi no šādiem skandāliem, un jūtas neērti pils darbinieku priekšā.





















































Brāļi - princis Viljams un princis Harijs dažādos laikos.

Daudzi briti pēc šīs ziņas publicēšanas Lielbritānijas portālos komentāros rakstījuši, ka, iespējams, šis varētu būt viens no pirmajiem un galvenajiem iemesliem, kad sākās domstarpības starp brāļiem un, galu galā, noveda pie tā, ka Megana Mārkla un princis Harijs atteicās no pienākumiem britu karaliskajā ģimenē. Jo, visticamāk, Megana pirms tam bija uzskatījusi, ka dzīve karaļnamā būs pavisam citāda.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.