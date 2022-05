Foto: Shutterstock

Lasītājs vaicā: “Vai tukšās alus pudeles var nodot “pa vecam”?” Ieteikt







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vai alus pudeles, kurām bojāta (nodilusi, samirkusi vai noplīsusi) etiķete, var nodot ārpus depozīta sistēmas, kā iepriekš – stikla taras nodošanas punktos, pretī saņemot naudu?” – jautā Ivars Cesvainē.

SIA Depozīta iepakojuma operators informē, ka šādas pudeles aizvien var nodot eksistējošos stikla taras nodošanas punktos, pretī saņemot summu, ko nosaka brīvais tirgus.

Papildus jāņem vērā, ka atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem nr. 519 depozīta iepakojuma pārdevējam, kas pieņem depozīta iepakojumu no galalietotāja, jānodrošina, lai tas tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā, bet ne tālāk par 150 metriem no tirdzniecības vietas varētu izmest atnesto depozīta iepakojumu arī atkritumu dalītas vākšanas konteineros (arī kastēs vai maisos) atsevišķi stiklam un pārejam iepakojumam (par to pieņemšanas vietā jāizvieto labi redzama un viegli pamanāma informācija), ja ir atnesis neatbilstīgu vai bojātu depozīta iepakojumu vai arī depozīta iepakojumu bez svītru koda un/vai depozīta zīmes.