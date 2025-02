Vairāk nekā 350 deju un koru kolektīvi gatavojas “DZIESMA DEJO. DEJA SKAN” dejas eposam “Düna” Ieteikt







Dalībai “Dziesma Dejo. Deja Skan” dejas eposā “Düna”, kas 2025. gada 8. un 9. augustā pieskandinās Mežaparka Lielo estrādi, pieteikušies 352 kolektīvi, no Latvijas un 12 citām Eiropas valstīm, tas kopumā sastāda ap 8000 dalībnieku. Pieteikušies arī Lietuvas kolektīvi, kas apņēmušies iemācīties latviešu tautas dejas. Dalībnieku komandai pievienojušies arī Latvijā zināmi un mīlēti mākslinieki, viens no tiem ir dziedātājs Jānis Stībelis, kas koncertā izpildīs savu dziesmu “ Upe”. Dejas eposa mākslinieciskie vadītāji ir Agris Daņiļevičs un Mārtiņš Klišāns, muzikālās daļas vadītājs Uģis Prauliņš. Vērienīgā uzveduma organizatori paziņo, ka no šodienas 17. martā plkst 8.00 sākusies pasākumu biļešu tirdzniecība.

Uzveduma režisoriskā vadlīnija ir mūsu likteņupe Daugava, kas senākos rakstos dēvēta kā Düna. Šī upe kļūs par galveno stāsta tēmu, kas sasaista cilvēkus, likteņus un vēsturi, kas ir saistīta ar ūdens ceļiem un dzīvi pie Daugavas.

Horeogrāfs un mākslinieciskais vadītājs AGRIS DAŅIĻEVIČŠ atklāj: “Ūdens ir mana stihija un es ārkārtīgi izbaudu to radošo peldēšanu. Es jūtu to Latvijas asinsriti, saskatu to mūsu upēs. Es tur redzu mūsu vēsturi, raksturu un pašapziņu. Īstenībā nav viegli pēc pirmā uzveduma atrast to lielā formāta recepti un izteiksmes līdzekļus, jo mērogs ir milzīgs, taču šobrīd esam to atraduši un ar Latvijā esošiem mūsdienu dejas dejotājiem, kas ir komandā, būs jānotur režisoriskā vadlīnija un jāizjūt, kas notiek Daugavas abās malās. Kas notika kādreiz, kas notiek šobrīd un kas varbūt kādreiz atkal notiks.”

Šoreiz dalībnieku vidū ir ne tikai kori un deju kolektīvi, bet arī folkloras kopas un nepieradināto tautas deju(danču) dejotāji, iezīmējot amatiermākslas saknes un piešķirot dejas eposam īstumu. Taču, ar to dalībnieku loks nenoslēdzas – arī Hip hop un mūsdienu deju pasaules pārstāvji ir komandā un tiem uzticēta dejas eposa stāstīšana caur intermedijām. . Dalībnieku pieteikšanās ir gandrīz noslēgusies, taču organizatori min, ka durvis mazā spraudziņā ir atstātas vaļā. Pieteikšanās anketa www.dejaskan.lv.

2022. gada augustā Mežaparka Lielajā estrādē izskanēja vērienīgs uzvedums, kurā nebijušā formā tika savienotas divas tradīcijas – dziesma un deja. Koncertuzvedumā DZIESMA DEJO. DEJA SKAN pulcējās vairāk kā 6000 dalībnieki, tai skaitā – 14 mūziķu, 63 kori un 105 deju kolektīvi no visas Latvijas un 9 citām valstīm.

Dejas eposs “Düna”, notiks 8. un 9. augustā Mežaparka Lielajā estrādē.

Biļetes no 17. februāra var iegādāties visās Biļešu Paradīze tirdzniecības vietās un bilesuparadize.lv



































































































































Dejas eposa ”Düna” radošā komanda:

Edžus Arums – idejas autors, producents,

Uģis Prauliņš – muzikālās daļas vadītājs,

Mārtiņš Klišāns – mākslinieciskais vadītājs, virsdiriģents,

Agris Daņiļevičs – mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs, virsvadītājs,

Ilze Jakubovska – režisore,

Aigars Ozoliņš – scenogrāfs.