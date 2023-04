Ilustratīvs attēls Foto: Evija Trifanova/LETA

Latvijas futbola virslīgā pirmo uzvaru šosezon izcīnījusi čempione "Valmiera"







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola virslīgā pirmo uzvaru šosezon izcīnījusi čempione “Valmiera”.

Trešajā kārtā līdz tam vien punktu ieguvušie valmierieši viesojās Rīgā pie “Audas”, kas pirmajos divos mačos bija svinējusi uzvaras, tiesa, abām komandām bija pretinieki no dažādām “svara kategorijām”. Viesi jau no sākuma labi veidoja uzbrukumus, un puslaika izskaņā pēc stūra sitiena precīzs bija Džibrils Gejs, atklājot čempionu sezonas gūto vārtu rēķinu. Līdz pārtraukumam izdevās pārsvaru dubultot, izgājienu vie­natnē pret vārtsargu realizējot Ingaram Pūlim. “Auda” otrajā puslaikā neatdzīvojās, turklāt palika mazākumā un Gejs guva savus otros vārtus, bet punktu sagrāvei pielika Ruans Ribeiro – 4:0.

“Riga” ar 3:0 pārspēja “Liepāju”, divus vārtus gūstot jau pirmajās desmit minūtēs. Otros no tiem – Marko Regža, kurš tika aizmirsts tiešā vārtu tuvumā. Regžas iekļūšana stabilā virslīgas bagātākās komandas rotācijā ir viens no sezonas sākuma lielajiem pārsteigumiem, un patīkami, ka 24 gadus vecais uzbrucējs attaisnojis uzticību ar diviem gūtiem vārtiem. “RFS” paņēma trīs punktus no “Jelgavas” (2:0). “Mettai” pirmo uzvaru šosezon 86. minūtē izrāva gruzīnu aizsargs Zurabs Ruhadze ar teicamu sitienu no 17 metriem – 2:1 pret “Tukumu 2000/Telmu”.

Visās piecās šīs kārtas spēlēs vārtus guva Latvijas futbolisti, skaistāko gods pienākas metietim Kristoferam Rēķim, kurš soda laukumā ātrumā apgriezās ap savu asi un precīzi sita tālajā apakšējā stūrī.

Čempionāta līdere ar septiņiem punktiem ir “Riga”, seko “Auda” (6), “RFS” (5) un “Valmiera” (4).