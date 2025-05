Valts Āboliņš: Nav jūtama pretestība pret valsts aizsardzības mācību skolās Ieteikt







Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā. Valts Āboliņš, pulkvedis, Jaunsardzes centra direktors, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” stāsta, kāda ir situācija skolās ar jaunā mācību priekšmeta ieviešanu.

“Šis mācību gads ir pirmais, kas bija obligātā kārtā. Tā tvērums ir 274 skolas, kas ir aptvertas. Atbilstoši likumam, ir atsevišķas kategorijas, kas ir ārpus tā, kur valsts aizsardzības mācība netiek mācīta. Tās ir skolas, kas ir neklātiene un tālmācība. Tad ir ieslodzījumu vietu skolas — tur ir kaut kādi aptuveni 150 jaunieši, kuri netiek valsts aizsardzības mācībā iesaistīti,” skaidro pulkvedis. Kā pēdējās ir starptautiskās skolas, kurās arī valsts aizsardzības mācība nenotiek.

Āboliņaprāt, projekts ir izdevies veiksmīgs, par to šaubu neesot. Par to liecina mazs skaits ar “eksesiem” vai problēmām, skandāliem. “Nav tāda izteikta tendence attiecībā uz kaut kādu pretošanās kustību,” lēš pulkvedis. Viņš norāda, ka no skolu puses arī jautājumi ir mazinājušies lielā apmērā. Viņaprāt, tas liecina, ka visas neskaidrības ir izrunātas un skolas lielākoties jau jūtas droši, kā valsts aizsardzības mācību integrēt un kā to vadīt, realizēt.

Jau ziņots, ka Saeima 2020.gada 3.decembrī pieņēma VAM un Jaunsardzes likumu, kas paredz, ka no 2024.gada 1.septembra VAM priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās ir obligāta. Šobrīd VAM apgūst vairāk nekā 25 000 skolēnu.