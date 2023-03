“FBK Valmieras” florbolisti droši soļo pretim Latvijas virslīgas finālam, taču pagaidām spēlēs kopā ar komandu nevar būt kluba menedžeris Sandis Kārkliņš. Foto: LFS

Skandāls florbola čempionātā: vai Valmieras kluba pārstāvis uzbruka tiesnesim?







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas florbola virslīgas izslēgšanas spēlēs emocijas sit augstu vilni ne tikai laukumā, bet arī ārpus tā. Pēc pusfināla pirmās spēles 18. martā starp “FBK Valmieras” un “Ķekavas/RB&B” komandām viens no spēles tiesnešiem Mārtiņš Larinovs vērsās ar ziņojumu Latvijas Florbola savienības (LFS) Sacensību komitejā, norādot, ka pēc spēles beigām “FBK Valmieras” kluba pārstāvis veicis tīšu uzbrukumu tiesnesim. Izvērtējot šo Larinova ziņojumu Sacensību komiteja nolēma “FBK Valmieras” menedžeri Sandi Kārkliņu par tīšu fizisku uzbrukumu diskvalificēt no visām LFS rīkotām vai saskaņotām sacensībām līdz šī gada 30. aprīlim, kā arī piešķirt 150 eiro lielu naudas sodu. Tik tālu viss it kā būtu skaidrs, taču sodu saņēmušais Sandis Kārkliņš, kurš ir ne tikai Valmieras kluba pārstāvis, bet arī LFS valdes loceklis, apgalvo, ka nav uzbrucis tiesnesim.

Nav video pierādījumu

“Pēc spēles nekas tāds [uzbrukums] nenotika, neko tādu neesmu veicis, tāpēc vērsos LFS Disciplinārajā komitejā un sodu pārsūdzēju,” “Latvijas Avīzei” teic Kārkliņš, kurš neslēpj, ka nākamajā dienā, kad uzzinājis par vērstajām sankcijām pret sevi, bijis šokā. Izslēgšanas spēlēs nereti emocijas ir pārlieku sakāpinātas, taču šoreiz tās Kārkliņa uzskatā bijušas kā parasti. Galu galā valmierieši izcīnīja grūtu, bet tomēr uzvaru (3:2), videotiešraidē redzams, kā Kārkliņš pēc spēles apbalvo mača labākos spēlētājus, bet viņam turpat blakus stāv Larinovs. “Apbalvoju spēles labākos, smuki ar visiem spēlētājiem nogājām no laukuma. Nākamajā dienā, kad spēlētāji uzzināja par sodu, viņi bija šokā,” bilst Kārkliņš. Tiesa, nav skaidrs, kas notika pēc tam, komandām atstājot laukumu, jo līdz ar florbolistu atsveicināšanās rituālu tiešraide beidzās. Sacensību komiteja “FBK Valmierai” pieprasīja iesniegt pilnu spēles ierakstu no komandas stacionārās kameras, taču saņemta atbilde, ka pilns spēles ieraksts ir pie­ejams LFS “Youtube” kanālā, jo no kluba puses spēlēs, kurās ir tiešraides, netiek ierakstīta visa spēle, bet tikai atsevišķi momenti, ja ir kāds brīvs cilvēks.

“Šobrīd neko daudz nekomentēšu, tik to, ka no manas puses par notikušo situāciju tika uzrakstīts ziņojums Sacensību komitejai, kura ir pieņēmusi lēmumu,” starptautiskās kategorijas tiesnesis Mārtiņš Larinovs, kamēr notiek konflikta izskatīšanas process, nebija gatavs sīkākam notikušā skaidrojumam. Larinovs ir viens no pieredzējušākajiem soģiem Latvijas florbolā, divas reizes tiesājis arī pasaules čempionāta finālspēles. Viņš atzina, ka nekādas nopietnas traumas uzbrukumā nav guvis, jau nākamajā dienā atkal tiesājis un arī šīs nedēļas nogalē grasās darīt to pašu. Sanāk, ka šajā konfliktā izskan vārds pret vārdu un nav tiešu uzbrukuma pierādījumu.

Rets gadījums

Larinovs teic, ka viņa bagātajā tiesneša karjerā augstākā līmeņa mačos nekas tāds līdz šim nav noticis. “Varbūt kādreiz kādā vasaras turnīrā, kur uz emocijām kāds, iespējams, ir atļāvies ko vairāk, taču arī tad bez tālejošām sekām. Šāds gadījums man ir pirmais precedents,” atzīst soģis. Tikmēr jautāts, kāds varētu būt Larinova motīvs vērsties Sacensību komitejā, ja reiz uzbrukums nav noticis, Kārkliņš atbildi nezina. “Nemāku atbildēt, kāda ir viņa motivācija. Mēs gan dažreiz esam mutiski norādījuši, ka Larinovs nevar tiesāt mūsu mačus, jo veidojas interešu konflikts – mēs esam Valmieras komanda, bet viņš ir “Rubenes” cilvēks. Ir bijušas vairākas spēles, kad neesam apmierināti ar tiesāšanu. Oficiālus papīrus gan neesam rakstījuši, bet mutiski to atbildīgajām personām LFS esam teikuši. Pieļauju, ka tas varētu būt viens no iemesliem, taču tās ir tikai mūsu domas. Līdz šim jau nekādu sliktu vai labu attiecību mums nebija, esam pirms spēles arī pasmējušies. Nezinu, kas tagad tur ir noticis, tas jāvērtē attiecīgajām komitejām. Es no savas puses esmu gatavs iet uz “pilnu banku”, jo neesmu vainīgs,” vēlreiz uzsver “FBK Valmieras” pārstāvis. Vakar notika arī LFS Disciplinārās komitejas sēde, kurā, izskatot abu pušu skaidrojumus, iepriekšējais lēmums netika mainīts un soda sankcijas Kārkliņam saglabātas. Viņam nu atliek pēdējais solis – vērsties LFS Apelāciju komitejā, kuras lēmums tad būs uzskatāms par galīgu. Kamēr notiek skaidrošanās gaiteņos, tikmēr “FBK Valmiera”, kas bija labākā komanda pamatturnīrā, nonākusi divu uzvarētu spēļu attālumā no fināla, kas 15. aprīlī notiks “Arēnā Rīga”.

Uzziņa

Nav iemesls neticēt

LFS prezidents Ilvis Pētersons: “Sacensību komitejai droši vien nebija pamata neticēt pieredzes bagāta tiesneša iesniegumam, ja reiz tāds tapa. “Play-off” ir “play-off” spēles, sakāpinātas emocijas, tomēr mēs kā Latvijas Florbola savienība nekādā gadījumā nedrīkstam ļaut aizskart sacensību tiesnešus, jo citādi savu sporta veidu tā nokausim. Tad, kad šai lietai tiks pielikts punkts, būs jāapspriežas arī valdē, taču jāatceras, ka iesaistītās puses vēl var vērsties Apelāciju komitejā, kas tad būs gala lēmums. Apelāciju komitejai šajos gados darba gan bijis ļoti maz, šķiet, ka tikai divi vai trīs gadījumi.”