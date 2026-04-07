"VEF Rīga" basketbolisti izcīna LIBL bronzas godalgas
“VEF Rīga” otrdien izcīnīja “Optibet” Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) bronzas godalgas.
Cīņā par trešo vietu “VEF Rīga” savā laukumā ar 87:72 (19:22, 22:18, 22:10, 24:22) pārspēja Tallinas “Kalev”/”Cramo” vienību, kuras rindās spēlē Anrijs Miška un Iļja Kurucs.
Mājinieku uzvaru ar 23 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām sekmēja Brendons Hafmens, Kērtiss Holiss iekrāja 20 punktus un deviņas bumbas zem groziem, bet vēl 11 un desmit punktus guva attiecīgi Kristaps Ķilps un Adrians Andževs.
Tallinas komandā ar 15 punktiem izcēlās Anrijs Miška, kamēr vēl 13 punktus guva Iļja Kurucs, abiem latviešiem esot rezultatīvākajiem viesu rindās.
Otrās ceturtdaļas ievadā izrāviens padevās talliniešiem, iegūstot +11, taču ceturtdaļas turpinājumā laukuma saimnieki atspēlējās un pārtraukumā devās ar viena punkta pārsvaru.
Trešajā ceturtdaļā “VEF Rīga” izdevās palielināt pārsvaru, kas pirms noslēdzošās ceturtdaļas pieauga līdz 13 punktiem, un noslēdzošajā spēles ceturksnī mājinieki turpināja spēlēt pārliecinoši, tiekot pie panākuma.
Rīdzinieki ceturtdaļfinālā ar 2-1 pārspēja “Ventspili”, bet pusfinālā ar 1-2 piekāpās “Valmiera Glass”/”Vidzemes Augstskola”. Savukārt Tallinas vienība pirmajā kārtā ar 2-1 uzvarēja “Rīgas zeļļus” un pusfinālā ar 1-2 atzina “Tartu Universitāte”/”Maks & Moorits” pārākumu.
Regulārajā sezonā “vefieši” ar 21 panākumu 26 spēlēs ieņēma otro vietu, kamēr tallinieši ar bilanci 20-6 ierindojās ceturtajā pozīcijā.
Sezonas pirmajā duelī “VEF Rīga” bija pārāka ar 90:85, bet otrajā cīņā Tallinas komanda tika pie uzvaras ar 92:88.
Cīņa par zeltu trešdien “Valmiera Glass”/”Vidzemes Augstskola” izbraukumā spēkosies ar “Tartu Universitāte”/”Maks & Moorits”.
Pamatturnīrā komandas izspēlēja divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva “Ventspils” basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva “VEF Rīga”.