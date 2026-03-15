VIDEO. Latvijas jaunie skeletonisti pēc sudraba izcīnīšanas pamet pjedestālu un pauž nostāju pret "neitrālajiem" sportistiem

6:48, 15. marts 2026
Pasaules junioru čempionātā skeletonā pēc komandu sacensībām uzmanību piesaistījis notikums apbalvošanas ceremonijā, kur Latvijas jaunie sportisti ar savu rīcību demonstrēja skaidru nostāju.

Sacensībās komandu konkurencē Latvijas duets – Kamila Krustiņa un Renārs Jumiķi – piekāpās Vācijas sportistiem un izcīnīja sudraba medaļas. Trešo vietu ieguva tā sauktā neitrālo sportistu komanda.

Tomēr tieši apbalvošanas ceremonija kļuva par apspriestāko brīdi. Latvijas sportisti uz pjedestāla neapsveica Krievijas sportistus, kuri startēja kā neitrālie atlēti, un pēc uzvarētāju – Vācijas komandas – himnas atskaņošanas demonstratīvi pameta pjedestālu.

Ar šādu rīcību jaunie skeletonisti parādīja savu nostāju, nevēloties piedalīties kopīgā foto ar Krievijas sportistiem.

Sociālajos tīklos šis brīdis izpelnījies plašu uzmanību, un daudzi komentētāji slavē Latvijas jaunos sportistus par principialitāti un drosmi.

