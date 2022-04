Foto: Shutterstock

Veiksmīgi izdosies viss, ko tu paspēsi izdarīt līdz pusdienlaikam! Horoskopi 1.aprīlim Ieteikt







Auns

Šodien tu vari izrādīties neticami vājš un viegli ievainojams. Tev pašam tas būs nepatīkams pārsteigums, bet ko tur liegties – atzīsti to!

Vērsis

Tu šodien vari izrādīties ievainojamāks, nekā parasti. Pacenties to neizrādīt apkārtējiem, jo dīvainā kārtā tas viņus kaitinās.

Dvīņi

Tev nebūs labas attiecības ar tehniku un tehnoloģijām šodien. Šī iemesla dēļ neko nesāc remontēt un izvairies no bīstamiem priekšmetiem.

Vēzis

Klusībā tu gribēsi būt viens. Jo daudz kas no tā, kas notiek šodien ap tevi, tev liksies biedējoši. Un tev būs jāatzīst, ka ne visus notikumus šajā pasaulē tev ir pa spēkam mainīt.

Lauva

Tev gribēsies, lai tie, kas ir ap tevi, ir prātīgi un nosvērti. Lai viņi domā līdzīgi tev, taču tā nenotiks! Tev ar to šodien būs jāsamierinās un jābūt saprotošam. Skandāli un strīdi ne pie kā nenovedīs.

Jaunava

Nospļaujies par to, kas tev “ir jādara” – šodien tu vari to atļauties! Dari to, ko tu patiešām vēlies darīt! Protams, ja vien tas nenozīmē – nodarīt kādam apzināti pāri!

Svari

Tev izdosies nokļūt dīvainu notikumu epicentrā – ne tu to būsi gribējis, ne arī kāds tev būs jautājis, vai tu gribi. Taču tu tur būsi un tev nāksies rīkoties.

Skorpions

Šī diena tev neradīs lielas problēmas. Ar vienu nosacījumu – ja tu pats tās sev neradīsi! Tu vari arī ielaisties strīdos, ja patiesi esi pārliecināts par savu taisnību!

Strēlnieks

Tu vari izrādīt vēlmi pēc saviem sapņiem, taču nevajag uzvesties tā it kā visi pārējie tev šos sapņus būt parādā!

Mežāzis

Šī diena var beigties ar strīdu un tu zaudēsi attiecības ar kādu pazīstamu cilvēku. Ja tu nevēlies, lai tā notiktu, nemaz neiesaisties strīdā – nekādā!

Ūdensvīrs

Tu būsi informācijas avots. Daudzi nāks pie tevis un kaut ko vaicās. Protams, ka dienas beigās tev tas viss sāks likties nogurdinoši.

Zivis

Šo dienu ir vērts iesākt agrāk nekā ierasti. Veiksmīgi izdosies viss, ko tu paspēsi izdarīt līdz pusdienlaikam.