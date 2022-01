Foto: EPA/Scanpix/LETA

Veselības ministrija rosina Covid-19 testa veikšanu pirms ielidošanas prasīt ieceļotājiem no vēl četrām valstīm Ieteikt







Veselības ministrija (VM) rosina Covid-19 testa veikšanu pirms ielidošanas prasīt arī no Spānijas, Francijas, Itālijas un Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), liecina satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) ieraksts mikroblogošanas vietnē “Twitter”.

Testus arī turpmāk, tāpat kā pašlaik, plānots prasīt, valstī ieceļojot no Dānijas, Lielbritānijas un Zviedrijas.

Tikmēr obligāta testa prasību paredzēts atcelt ieceļotājiem no Beļģijas, Īrijas, Norvēģijas, Vācijas un Krievijas, vēsta Linkaits.

Ministra sniegtā informācija aģentūrai LETA liecina, ka, izvēloties konkrētās valstis, VM vērtējusi saslimstības rādītājus. Prasība par jaunajām valstīm varētu būt spēkā no 12.janvāra un visām sarakstā esošajām valstīm tikt noteikta līdz 23.janvārim.

Tāpat kā iepriekš, arī līdz 23.janvārim, VM rosina par derīgiem atzīt pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 48 stundu laikā veiktu antigēna testu, un testa rezultāts ir negatīvs, kas jāuzrāda pirms iekāpšanas transportlīdzeklī.

Atbildot Linkaita ieraksta “Twitter”, veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) satiksmes ministram norādīja, ka izvēlētās valstis ir tās, no kurām Latvijā ievests visvairāk Covid-19 omikrona paveida gadījumu.

“Tāli, Tu man varētu vienkārši piezvanīt, ja nav skaidra epidloģika. (..) Tā nu mums iet tai visilgākajā valdībā Latvijas valsts vēsturē,” raksta Pavļuts.

Satiksmes ministrija (SM) sagatavotajā pozīcijā apšauba VM ierosinājumu. SM atsaucas uz ES digitālā Covid-19 sertifikāta regulu, kurā atzīmēts, ka papildu ierobežojumi personām ar sadarbspējīgu sertifikātu pielietojami vienīgi īslaicīgi, lai nobremzētu saslimstības pieaugumu un jaunu īpaši bīstamu vīrusa paveidu izplatību.

Pēc SM sniegtās informācijas, regulā esot uzsvērts, ka tad, kad lokālā saslimstība palielinās, šādi transporta ierobežojumi neesot efektīvi.

“Šādi noteiktie ierobežojumi neaptur pasažieru pārvietošanos, bet veicina izvēlēties citus tranzīta maršrutus, nedeklarēt savus patiesos ceļojuma maršrutus, tostarp, ceļojot tranzītā caur Lietuvu un Igauniju, kur nav ierobežojumu ieceļošanai, neatkarīgi no izceļošanas valsts. Nav jāievēro pašizolācija. Nav nepieciešams negatīvs tests, ieceļojot arī no trešajām valstīm ārpus ES zaļā saraksta un valstīm ar kumulatīvo rādītāju virs 75,” uzskata SM.

SM skatījumā, “līdz ar to izvēlēto valstu saraksts, no kurām tiek plānots prasīt testu visiem pasažieriem (arī ar sadarbspējīgu sertifikātu), ir apšaubāms, jo noteiktie ierobežojumi nesniegs sākotnēji definēto uzdevumu, – jaunu vīrusa paveidu izplatības ierobežošana”.

Ministrija uzsver, ka no izvēlētā valstu saraksta visās valstīs, izņemot Spāniju un Lielbritāniju, neesot būtiski atšķirīga Covid-19 omikrona paveida izplatība, salīdzinot ar Latviju, “līdz ar to var apgalvot, ka izvēlētā valstu saraksta noteikšanai nav izmantotas pietiekošas risku izvērtēšanas metodes”.

“Latvijā jau ir ļoti negatīva pieredze no iknedēļas sarakstu publicēšanas, pēc kuriem valstis tika iekļautas riska sarakstos, tika aizliegti lidojumi, vai bija jāievēro pašizolācija utt. Tam bija graujošs efekts uz aviāciju un papildu atbalsts bija nepieciešams arī “airBaltic”. Nav jāatkārto tādas pašas kļūdas, kuras skaidri parādīja, cik tās var būt iznīcinošas, nenesot epidemioloģisko labumu,” pārmet SM, “ieguvumi no iepriekšējo testu pieprasīšanas no selektīvām valstīm neatsver zaudējumus. Cena, ko maksājam par šiem ierobežojumiem, ir dārga.”

Pēc SM domām, jebkādi ierobežojumi lidojumiem var būt efektīvi, ja tiek ieviesti koordinēti visā Eiropā vai vismaz koordinēti ar Lietuvu un Igauniju, savukārt lidojumu ierobežošana vai papildus vienpusēji pieņemti šķēršļi nerisina epidemioloģisko situāciju, bet kaitē nozarei un ekonomikai.

Kā ziņots, saskaņā ar pašreiz spēkā esošo redakciju rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kas pagaidām ir spēkā līdz 11.janvārim, negatīva Covid-19 testa rezultāts jāuzrāda, ieceļojot no Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas, Vācijas un Krievijas.

Testi jāveic gan pret Covid-19 vakcinētām, gan nevakcinētām personām.

VM iepriekš norādīja, šāda prasība nepieciešama, ņemot vērā omikrona varianta izplatību Eiropas valstīs un Latvijas iedzīvotāju ceļošanas paradumus.