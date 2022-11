Ekrānšāviņš. Twitter

VIDEO. Autobusa avārijā Ainažos cietuši 26 Ukrainas karavīri; viņi bija ceļā uz Poliju







Ainažos sestdien, 26.novembrī, satiksmes negadījumā avarējušajā autobusā bija Ukrainas karavīri, aģentūrai BNS pavēstīja Igaunijas bruņotajos spēkos.

“Satiksmes negadījumā ir cietis viens Igaunijas bruņoto spēku kareivis, kurš ir nogādāts slimnīcā. Viņa dzīvībai briesmas nedraud. Pārējie pasažieri, kuri cieta negadījumā, bija no Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Arī viņi ir nogādāti slimnīcā,” paziņoja Igaunijas bruņotajos spēkos.

Jau vēstīts, ka, pēc līdz šim publiskotās informācijas, ceļu satiksmes negadījumā Ainažos sestdien, 26.novembrī, cietuši 26 cilvēki, tostarp trīs smagi, kā arī viens gājis bojā. Avārijā cieta Igaunijas transporta kompānijas “MK autobuss” autobuss. Autobusā kopumā bija 48 cilvēki – 46 pasažieri un divi autobusa vadītāji. Autobuss bija ceļā no Igaunijas uz Poliju.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ziņo, ka attiecīgajā satiksmes negadījumā, kurā bija iesaistīts pasažieru autobuss un kravas mašīna, trīs cilvēki guvuši smagas traumas, tostarp politraumas, bet 23 guvuši dažāda rakstura vidēji smagas vai vieglas traumas. Cietušie no notikuma vietas nogādāti Vidzemes slimnīcā, Pērnavas slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Iesaistītie dienesti sniedza palīdzību autobusa pasažieriem. Sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību tika risināts jautājums par šo cilvēku izvietošanu. Cilvēkiem, kas notikumā bija iesaistīti, tika nodrošināts silts autobuss, kur patverties, vēsta lsm.lv.

Tāpat 17 notikumā iesaistītie nav guvuši veselībai bīstamas traumas, bet drošības nolūkā nogādāti slimnīcā veikt apskati un, ja nepieciešams, papildu izmeklējumus.

„Tiklīdz es par to uzzināju, tā mēs, protams, sniedzām maksimālu atbalstu un palīdzību gan no aizsardzības nozares puses, gan arī no Iekšlietu ministrijas puses. Tā kā es domāju, ka viss, ko mēs varējām izdarīt, tas tika izdarīts. Pie vainas nav ne kāds Latvijas autobraucējs, ne arī kādas Latvijas automašīnas.

Es vakar biju saziņā arī ar Ukrainas aizsardzības ministru, protams, ja mēs būtu iepriekš zinājuši, ka šāda pārvietošanās notiek. Varbūt mēs būtu kaut kā palīdzējuši pirms tam, ar konvoju ar pavadīšanu,

bet tā ir iznācis, kā ir iznācis. Diemžēl,” Latvijas Radio norādīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks (“Attīstībai/Par”), raksta lsm.lv.

“MK autobuss” pārstāvji skaidroja, ka tas bija čarterreiss. Autobusa vadītājs, kurš bija pie stūres, ir gājis bojā negadījuma vietā, bet otrs autobusa šoferis aizvests uz slimnīcu ar lauztu kāju. “MK autobuss” pārstāvji, atsaucoties uz izdzīvojušā šofera teikto, norādīja, ka

pretīmbraucošā kravas automašīna zaudējusi kontroli un ietriekusies autobusā vadītāja pusē. Negadījuma vietā braukšanas apstākļi uz ceļa bija ļoti slikti sniegputeņa dēļ.

“Mēs strādājam uz abām pusēm. Gan, ka vainīgais varētu būt kravas auto šoferis, gan autobusa šoferis. Tur ir cilvēki liecinieki. Tahogrāfs tiks izņemts šiem transportlīdzekļiem, ar kādu ātrumu viņi braukuši. Neatceros pēdējo reizi, kad tik smaga avārija būtu notikusi mūsu pusē,” Latvijas Televīzijai norādīja Valts policijas Rietumvidzemes iecirkņa priekšnieks Jānis Goba.

Valsts policija (VP) ir sākusi kriminālprocesu par sestdien, 26.novembrī, notikušo pasažieru autobusa un kravas mašīnas sadursmi Ainažos. Kriminālprocesā tiks skaidrots ceļu satiksmes negadījuma iemesls.

Sestdien vēl divas avārijas uz Tallinas šosejas

Vēl sestdien vakarpusē A1 ceļa 80. kilometrā Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, notika vieglās un kravas auto sadursme. Šajā negadījumā cietis viens cilvēks.

Ierodoties notikuma vietā, VUGD glābēji konstatēja, ka cilvēki no transportlīdzekļiem ir izkļuvuši saviem spēkiem, taču no kravas automašīnas notiek degvielas un “AdBlue” šķidruma noplūde. Ugunsdzēsēji glābēji noplūdi novērsa (80 litru degviela, kā arī 40 litru šķidrums), kā arī, izmantojot 20 kg absorbenta, izplūdušie šķidrumi tika savākti. Visiem negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļiem tika atvienoti akumulatori.

Sākotnēji šajā vietā satiksme bloķēta abos virzienos, bet vēlāk tā atjaunota pa vienu joslu, liecina “Latvijas Valsts ceļu” informācija.

Svētdien no rīta satiksme tika atjaunota pa abām joslām.

Uz A1 ceļa Limbažu novadā, Salacgrīvas pagastā, sestdien vakarpusē noticis vēl viens ceļu satiksmes negadījums, pasažieru autobusam noslīdot no ceļa, informēja Valsts policijā. Pēc avārijas Valsts policija secinājusi, ka vieglā auto šoferis pie stūres bija sēdies vairāk nekā 1,5 promiļu alkohola reibumā, raksta lsm.lv.