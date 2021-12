Vēdiskais filozofs, krišnaīts un attiecību konsultants Uģis Kuģis

Krišnaīta, attiecību konsultanta un TV personības Uģa Kuģa sieva Linda ir sava otrā bērniņa gaidībās. Šovā “Ģimene burkā” viņiem tika dots uzdevums sākt meklēt vārdus mazajam.

Tā kā vēl nav zināms dzimums, pāris mēģināja atrast kā saukt gan puisīti, gan meitenīti. Kā jau liela daļa mūsdienu vecāku, viņi vērsās pie “mātes gūgles“, lai rastu idejas labam, viņu gadījumā, krišnaītu vārdam. Vecāki uzreiz saprata, ka izvēlētajam garīgajam vārdam jābūt tādam, lai latviešiem tas neasociētos ar kaut ko dīvainu, piemēram, Kala, Mitra, Golokešs.

Gaidībās esošā Uģa mīļotā komentēja: “Man patīk, kad vārds Krišna iet labi kopā ar to pirmo. Man ir svarīgi, ka tur ir īpaša jēga un nozīme. Tamalam arī viens no vārdiem ir Krišna, un Tamals ir arī koks. Ir rotaļa, kurā Krišna tika uzrunāts kā Tamals Krišna. Līdz ar to man tas likās ļoti dabiski, vietā un diezgan forši.”

Pagaidām krišnaītu pāris vienojās par Uma, Gopika, Jamuna, Rada, Amrita, Prema meitenītei, un Balarāms, Ardžuna, Gopāls, Govardans, Atuls puisītim. “Mēs lepojamies ar to, kas mēs esam un kam mēs ticam. Es domāju, ka viss būs kārtībā, jo mūsdienās cilvēki ir palikuši atvērtāki, un skolā viss būs kārtībā un to pieņems,” stāsta māmiņa.

Uģis atklāja: “Tad, kad mēs paziņojām Latvijai, ka mūsu pirmdzimto sauc Tamals Krišna, tad bija komentāri par to, ka “nabaga bērns”, “šausmīgi vecāki”, “viņu taču skolā sitīs un apcels”.

Es sāku domāt – tiešām mums ir tik bēdīgs stāvoklis? Laikam nav tā iecietība pret cilvēkiem, ka viņš var būt citādāks. Mēs esam citādāki. Un? Kāpēc man jābūt kā tiem 90% aitu?”.

Vairāk skaties šajā video: