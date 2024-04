Dana Bjorka Foto: Evija Trifanova/LETA

VIDEO. Dana Bjorka par mākslīgo skaistumu: “Mums ir dots dabiskais skaistums. To mainīt ir noziegums pret dabu” Ieteikt







“STV Pirmā!” raidījumā “Kad viņas satiekas” viesojas Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka. Sarunas laikā viņa dalās pārdomās, kā laiku gaitā mainījušies sabiedrības priekšstati par skaistumu.

“Es nesaprotu visas lietas, kas saistītas ar operācijām, kas maina tavu vizuālo izskatu, ja tev tas nav vajadzīgs. Ja neesi cietusi kādā negadījumā vai tamlīdzīgi, mainīt vaibstus vai kaut ko speciāli likt klāt, jo vienkārši sagribējās lielākas lūpas, platākas acis – to es galīgi nesaprotu. Man ir iekšējā pārliecība, ka katram mums ir dots dabiskais skaistums. To mainīt ir noziegums pret dabu, un bieži vien meitenes, kas ar to aizraujas, paliek neglītas vai līdzīgas viena otrai.

Cilvēkam ir liela neapmierinātība ar sevi, neatrisināts jautājums, ja iet uz tādām lietām. Tāpēc gribētos uzrunāt gados jaunas meitenes, kurām vēl nav pārliecības, kas dzīvē ir pareizi vai nepareizi, – nesekojiet stulbam trendam un nemainiet sevī neko!” atklāj Dana Bjorka.

