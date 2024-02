FOTO: Ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Elīna Didrihsone ar plakātu "PIE DI*SAS, KO CITI DOMĀ" gozējas Rīgas Centrāltirgū. Mērķis – pavisam īpašs







Uzņēmēja un populārā influencere Elīna Didrihsone pārsteigusi ne vien savus fanus, bet arī Rīgas Centrāltirgus apmeklētājus, pozējot video, kam, pēc viņas teiktā, ir pavisam īpašs mērķis – parādīt cilvēkiem, ka nav svarīgi, ko citi domās.

Video redzams, kā E.Didrihsone stāv vienā no Rīgas Centrāltirgus ejām ar plakātu rokās. No vienas puses to rotā uzraksts “Vienalga, ko citi domā”, no otras – “Pie di*sas, ko citi domā”. “Instagram” ierakstā viņa paskaidro, kāds bija šī video mērķis.

Elīnas Didrihsones iedvesmas pasākums

“Tu vēlies būt veiksmīgs, sev neko neliegt, dzīvot pilnvērtīgi, bet šī frāze “ko par mani padomās?” tevi apstādina. Iz dzīves – par mani kāds padomā ik stundu, sākot ar kaimiņu un beidzot ar pilnīgi svešiem cilvēkiem, taču es par to ikdienā neaizdomājos, jo man ir mērķis uz kuru es eju, un tam es atdodu savu dārgo laiku.

Sliktākais, ko tu vari izdarīt pats sev, ir ielaist savās domās šo frāzi,” viņa uzsver.

E.Didrihsone turpina: “Stāvot šeit – centrāltirgū –, uz mani vienlaikus apskatījās 40 cilvēki, un es nejutos komfortabli! Sadzirdot frāzi “kāpēc viņa tā dara?”, es zināju atbildi un iemeslu, kāpēc esmu šeit, bet vai man kādam būtu tas jāpaskaidro?”

