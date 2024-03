Elīna Didrihsone kopā ar savu vīru Nauri šajās dienās bauda atpūtu Bali, savos piedzīvojumos daloties arī ar sekotājiem, kuriem tiek atrādītas patiesi skaistas fotogrāfijas un īsi video par pāra piedzīvojumiem.

Vienā no brīvdienu rītdiem pāris dalījies ar kādu īpaši skaistu romantisku piedzīvojumu. Izrādās, Nauris naktī neesot gulējis, jo gādājis sievai pārsteigumu – baseinu pie viņu apmešanās vietas piepildot ar grieztiem ziediem, no kuriem izlikti arī svarīgie vārdi: “I love you” (Es tevi mīlu).

Elīna neesot neko pat nojautusi, no rīta vien pie gultas pamanījusi zīmīti, ka viņai jānovelk drēbes. Kāpjot pa trepēm lejā uz pirmo stāvu, viņas ceļš bija kaisīts ar ziedlapiņām un pusceļā gaidīja arī kārbiņa ar brokastīm.

Savukārt lejā bija vēl viena zīmīte, kurā bija aicinājums paskatīties ārā pa logu. Un tur pavērās elpu aizraujošs skats – baseins bija pilns ar skaistiem ziediem.

Elīna neslēpa savu prieku un pateicību vīram, atzīstoties viņam mīlestībā.

Tiesa gan, šo notikumu vērotāji jeb sekotāji nebija tik lielā sajūsmā kāds pāris. Pie kāda “X” lietotāja ieraksta izvērtusies visai pamatīga diskusija par to, cik labi vai slikti ir šādi pārsteigumi.

Ieraksta autore raksta: “Komentāros visas ir absolūtā sajūsmā – “kā pasakā”, “kā Tev paveicies”.. Es esmu vienīgā, kurai šis liktos absolūti pretīgi un stulbi? Pilnu baseinu pielikt ar ziediem.. Kā to izvākt, ko ar to darīt? Bildes dēļ? Es laikam esmu pārāk praktiska un 0 romantikas manī.”

Te arī citi komentāri pie ieraksta:

Es domāju, ka to piedāvā tā viesnīca kur viņi dzīvo. Viemaz man, kad tikko biju Taizemē, īres mājā bij iespēja šādu pasūtīt.

Bet vai to izdomāja vīrs, vai pati par to var spriest.

Arī uzskatu, ka šis nav nepieciešams un ir lieki pieķengāts baseins.

— dymanta (@dymanta) March 23, 2024