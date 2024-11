Miks Dukurs un Kalendy dziesmas "YOU" videoklipa filmēšanā

VIDEO. "Es beigās jau bēgu no tā visa…" Mūziķis Miks Dukurs stāsta, kā nonāca alkohola varā







Kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā “Divi vienā” viesojas Miks Dukurs ar savu mīļoto meiteni Endiju Kalniņu. Šobrīd pāris gatavojas kāzām un redzams, cik ļoti viņi ir iemīlējušies viens otrā.

Abi atzīst, ka ceļš līdz šīm attiecībām bijis sāpīgs – it īpaši Mikam. Viņš neslēpj – iepriekšējās attiecības ar viņa bijušo sievu novedušas mūziķi praktiski bezizejā. Kā izrādās – attiecībām lēnām irstot, Miks sācis aizrauties ar alkoholu.

“Es beigās jau bēgu no tā visa – tur viss gāja galīgā grāvī, arī šis te alkohols. Es ar to ļoti cīnījos, es biju pieņēmis faktu, ka esmu alkoholiķis, es gāju uz anonīmajiem alkoholiķiem. Es ļoti to vēlējos salabot, jo es vienkārši bēgu no realitātes.”

Plašāk skatieties pievienotajā video šeit: