ASV Mičiganas štatā policija uzgājusi sievieti, kura apmetusies uz jumta uzstādītā pārtikas veikala izkārtnē.

34 gadus vecā sieviete, kura identitāte netiek atklāta, izveidojusi sev mitekli trijstūra formas izkārtnes iekšienē, kas uzstādīta uz lielveikala “Family Fare” jumta.

Sieviete bija pārveidojusi šauro “telpu” par dzīvokli, kurā pat bija ieklājusi grīdu. Tur atradās gulta, telpaugs, apģērbs, kafijas automāts, rakstāmgalds, printeris un dators. Lai iegūtu elektrību, viņa atjautīgi bija pieslēgusies pie lielveikala vadiem.

Klaidone nebūtu atrasta, ja vien darbinieks nebūtu kārtīgi veicis kārtējos apkopes pārbaudi uz pārtikas veikala jumta.

“Tas bija traki. Gandrīz dabūju sirdslēkmi,” darbinieks pastāstīja policijas darbiniekiem MLive. “Tas ir dīvainākais, ko es jebkad esmu atradis.”

Kad sieviete iznāca no improvizētās mājas, viņa bija ģērbusies pilnīgi melnā apģērbā, kas ietvēra slēpošanas masku, treniņtērpu, cimdus un slēpošanas brilles — apģērbu, ko viņa valkāja, jo apgalvoja, ka viņai esot alerģija pret saule, ziņo policija.

Sieviete lielveikala izkārtnē dzīvojusi aptuveni gadu.

“Viņai tur ir viss iekārtots,” veikala vadītājs stāstījis policijai, pieprasot, lai policija mierīgā veidā aizvāc nelūgto iemītnieci.

Veikala vadītājs policijai pastāstīja, ka sieviete atteicās izkāpt no zīmes.

Likumsargiem izdevās pārliecināt sievieti atvērt mazās metāla durvis uz zīmi. Viņi teica, ka viņus pārsteidzis sievietes “dzīvoklis”, ko viņa veidojusi pati, nodēvējot to par “diezgan ģeniālu”.

Policisti sievietei apliecināja, ka savāks viņas mantas un nogādās viņai. Viņa atzina, ka cenšas nekontaktēties ar cilvēkiem, un pieklājīgi lūdza nesazināties ar viņas ģimeni.

Sieviete, kas sevi raksturoja kā bezpajumtnieci, neatklāja, kā viņai ir klājies uz jumta, taču viņa to nosauca par “vecu drošu vietu”, taču sīkāk nepaskaidroja, ko ar to domājusi.

Virsnieki novērtēja viņas sadarbošanos un laipnību. Neskatoties uz to, ka viņa tika padzīta no patversmes un viņai dzīvē nav klājies viegli, sieviete tāpat piedāvāja policistiem bezalkoholiskus ingvera sakņu dzērienus, no kuriem policisti pieklājīgi atteicās.

Viņa atteicās atzīties, kā viņai izdevies tikt uz jumta: “Es tiešām nevēlos teikt, jo, iespējams, man šeit kādreiz vajadzēs vēl atgriezties.”

Nonākot uz zemes kopā ar likumsargiem, sieviete atvainojās veikala vadībai par tikšanos ar viņu šādos apstākļos.

Lai gan veikala vadība sievietei norādīja, ka viņa’nedrīkst atgriezties uz jumta, viņi mudināja sievieti atrast drošāku apmešanās vietu.

“Ticiet man, tur augšā ir drošāk nekā šobrīd uz zemes,” sieviete sacīja, atklājot, ka “nevar doties uz patversmēm vai zupas virtuvēm”.

Pēc tam, kad stāsts kļuva plaši izplatīts, “Family Fare” ziedoja 10 000 ASV dolārus bezpajumtnieku patversmei Midlendā. Patversmes izpilddirektore MLive pastāstīja, ka sazinājās ar sievieti, taču viņa no palīdzības atteikusies.