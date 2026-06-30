VIDEO. Ghetto Football un Rīgas osta turpina attīstīt ielu sportu Bolderājā 0
Bolderājā, Rīgas 33. vidusskolas sporta laukumā, norisinājās Ghetto Football turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu jau trešo gadu pulcē bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm.
Tradīcija organizēt Ghetto Games pasākumus ārpus Grīziņkalna aizsākās 2024. gadā, kad Rīgas osta kļuva par vienu no pirmajiem partneriem, kas palīdzēja ielu sportu nogādāt tuvāk jauniešiem viņu dzīvesvietās. Idejas pamatā ir pārliecība, ka ne visiem bērniem un jauniešiem ir vienlīdzīgas iespējas regulāri nokļūt uz aktivitātēm pilsētas centrā, tāpēc sportam ir jānonāk tur, kur dzīvo paši jaunieši.
Sadarbības rezultāti apliecina, ka šāda pieeja ir veiksmīga. Ja pirmajā gadā Bolderājas posmā piedalījās 64 komandas, tad pagājušajā gadā jau 89 komandas. Īpaši būtisks ir vietējo komandu pieaugums – ja 2024. gadā piedalījās astoņas Bolderājas komandas, tad pērn to skaits pieauga trīs reizes.