Portālā “dailymail.co.uk” tiek paziņots, ka Īlons Masks sociālajā portāla “X” norādījis, ka operācija implanta ievadīšanai cilvēka smadzenes ir notikusi svētdien. Viņa firmai “Neuralink” septembrī tika piešķirta atļauja sākt izmēģinājumus ar cilvēkiem un mikročipa implants ir paredzēts, lai ļautu paralizētiem cilvēkiem kontrolēt kustības ar domu palīdzību.

Īlons Masks norādījis, ka jauno produktu sauc “Telepātija”, un viņš cer, ka tas ļaus lietotājiem ar invaliditāti, piemēram, Stīvenam Hokingam, “sazināties ātrāk nekā izsoles rīkotājam”. Masks uzsver, ka tas “dos iespēju kontrolēt jūsu tālruni vai datoru, un caur tiem gandrīz jebkuru ierīci, tikai domājot”.

Masks sociālajā portālā “X” pirmdienas vakarā rakstīja: “Pirmais cilvēks vakar saņēma implantu no @Neuralink un labi atveseļojas. Sākotnējie rezultāti liecina par daudzsološu neironu smaiļu noteikšanu.”

Viņš piebilda: “Sākotnējie lietotāji būs tie, kuri zaudējuši savu ekstremitāšu izmantošanu. Iedomājieties, ja Stīvens Hokings varētu sazināties ātrāk nekā mašīnrakstītājs vai izsoles vadītājs. Tāds ir mērķis.”

Uzņēmuma mērķis ir implantēt mikroshēmas paralizētu cilvēku smadzenēs un ļaut viņiem pārvietot savu ķermeni, izmantojot savas domas.

Pacienta informācija netika izpausta, bet Ešlijs Venss, kas sarakstījis grāmatu “Ilons Masks. Tesla, SpaceX un ceļš uz nākotni” ir norādījis, ka ideāls kandidāts “Neuralink” pirmajam izmēģinājumam ar cilvēkiem būtu, pieaugušais, kas jaunāks par 40 gadiem, kura četras ekstremitātes ir paralizētas. Venss paskaidroja, ka ķirurgam būs vajadzīgas pāris stundas, lai veiktu kraniektomiju, un vēl 25 minūtes, lai robots mikroshēmu ievietotu smadzeņu zonā, kas kontrolē rokas, plaukstas un apakšdelmus.

“Neuralink” sastapās ar šķēršļiem, kuru dēļ sākotnēji netika atļauti eksperimenti ar cilvēkiem, ne tikai ētiski apsvērumi, bet arī bažas par – mikročipa litija akumulatoru, implanta vada migrācija smadzenēs un ierīces izņemšana nesabojājot smadzenes. Pārtikas un zāļu pārvalde 2023. gada maijā deva atļauju veikt implantēšanu, bet nesniedza atbildes, kā problēmas tiks atrisinātas.

Maskam saistībā ar “Neuralink” mikročipu ievadīšanu ir tālejoši plāni, lai ārstētu aptaukošanās, autisms, depresija un šizofrēnija.

Eksperti gan brīdina, ja ierīce izrādīsies droša lietošanai cilvēkiem, būs nepieciešami vismaz desmit gadi, lai “Neuralink” nodrošinātu atļauju tās komercializācijai. Smadzeņu implantiem būs nepieciešama plaša pārbaude, lai pārvarētu tehniskās un ētiskās problēmas, lai tie kļūtu plaši pieejami.

Sākotnēji “Neuralink” vēlējās sākt mikroshēmu ievietošanu cilvēkos 2020. gadā, bet to pārcēla uz 2022. gadu, beidzot tas notika 2024. gadā.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024