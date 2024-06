Foto: Ekrānuzņēmums no Instagram/Sindija Bokāne

Digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne viesojas raidījumā “Kad viņas satiekas”, kur atklāj, kā, viņasprāt, kļuvuši publiski viņas kailfoto, kurus savā Instagram profilā ievietojis Aldis Gobzems. Viņa neslēpj – pirmā reakcija bijis patiess šoks!

Jautājot par to, kā Sindija ar šo situāciju tikusi galā, influencere atbild: “Es nolēmu tam pieiet pilnīgi citādi – es pajokoju par to. Es nopublicēju reel, kurā piedāvāju iegādāties manu tiešsaistes apmācību, ar kodu “Gobzems” saņemot 50% atlaidi. Tas ļoti labi aizgāja, dažu dienu laikā nopelnīju savu naudiņu un biju apmierināta ar visu situāciju.

Protams, sekotāji turpināja nākt klāt, bet redzēju arī to rezonansi komentāros – viņi pasmējās par to. Tas ir ļoti svarīgi tiem satura veidotājiem, kuriem ir svarīgs savs publiskais tēls. Galvenais ir neieiet tajā grāvī, bet pagriezt to visu uz pilnīgi citu pusi.”

Taisnības labad gan jāsaka, ka Sindijas pirmā reakcija bijusi pilnīgi citādāka – viņai trīcējušas rokas un pārņēmis pamatīgs šoks. “Es no rīta pat sazvanījos ar advokātu, lai noskaidrotu, kā es varu rīkoties. Nolēmām nogaidīt diennakti un paskatīties, kā tas viss attīstās, pirms sākam rīkoties.”

Influencere atzīst, ka ar pašu Aldi nav sazinājusies, jo bijusi pārliecināta, ka sarakstes tiks publiskotas un pavērstas pret viņu pašu. Tāpat Sindija nav pieprasījusi morālā kaitējuma kompensāciju, lai izvairītos no spekulācijām, ka viņa “atkal pārdod sevi”.