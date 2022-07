VIDEO. “Kad tu redzi tuneli un gaismu galā… Tā bija kā mana atdzimšana!”: dziedātāja Liene Šomase atklāj satraucošu gadījumu no savas dzīves

Mūziķe Liene Šomase dažādos laikos

Raidījumā “Iečeko slavenību” aktieris Andris Bulis tikās ar latviešu dziedātāju Lieni Šomasi, kura jau vairākus gadus ir maz redzama šovbiznesā, bet ir vokālā pasniedzēja bērnu studijā, kā arī pievērsusies dažādām ezotēriskām lietām. Bulis vēlas no Lienes noskaidrot, kā viņa izturas pret saviem nelabvēļiem?

Liene stāsta, ka pirms kāda laika viņai tika atsūtīta vēstule no bērnu tiesību inspektores, jo kāda sieviete bija uzrakstījusi par Šomasi iesniegumu, lai tiktu pārbaudīta viņas darbība, jo, šķiet, ka viņai esot “psiholoģiskas problēmas”. Liene teic, ka nebūt no šī iesnieguma nesabijās, tieši otrādi – sapucējās, uzkrāsoja sarkanas lūpas un devās pie inspektores.

“Divu gadu laikā es esmu bijusi divdesmit bērēs. Esmu ieskaitījusies nāvei acīs. Kad es dzemdēju Gabrielu, man bija ķeizars, man stājās sirds. Tas bija 2010.gadā. Un tiešām, tas teiciens – kad tu redzi tuneli un gaismu galā… Tā bija kā mana atdzimšana. Tāpēc es uz cilvēku stulbumu skatos ļoti viegli,” – stāsta Liene.

Viņa arī atzīst, ka laiku pa laikam viņas dzīvē notiek kaut kas dīvains. Piemēram, pie viņas mājas stāvot kaut kādi cilvēki un kaut ko fotografējot.

“Es pati esmu tāds cilvēks, kas jau no bērnības domā “ārpus kastes”. Es ļoti mīlu dzīvi. Pieļauju, ka daļai cilvēku mentalitātes dēļ, to ir grūti saprast. Bet es turpināšu to darīt!” – teic Šomase.

Atbildot uz Andra jautājumu, kāpēc viņa pazuda no šovbiznesa skatuves tad, kad viņai bija viss, Liene skaidro šādi: “Man tiešām bija viss – raidījumi televīzijā, darbs Radio SWV, dažādi jauni projekti, bet es “sadegu”. Man nekad nav bijis prioritāte būt populārai. Es gribēju pamainīt savu dzīvi…”.

