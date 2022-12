VIDEO. “Kāda starpība, ja tu kādam nepatīc?”: Katrīne Sauliete atklāj, kādām mākslīgā skaistuma pārvērtībām ļautos, lai saglabātu jaunību

Katrīnes Saulietes jaunā dzīve

“Es vienmēr esmu sev patikusi” – sievišķīgā sarunā ar TV sarunu šovā “Kad viņas satiekas” meitenēm atzinusi uzņēmēja un influencere Katrīne Sauliete. Arī vecums viņu pārāk nebiedē – neskatoties uz reālo ciparu pasē, viņa jūtoties aptuveni 31 gadu veca.

Katrīne, kura drīz atzīmēs 40 gadu jubileju neslēpj, ka labi izskatīties viņai ir svarīgi, un, par laimi, mūsdienās esot arī pietiekami daudz iespēju neapmierinošās lietas uzlabot. Katrīne arī nav slēpusi to, ka viņai veikta krūšu uzlabošanas operācija.

Tāpat viņa saka, ka viņa nav pret mākslīgo skaistumu: “Kāda starpība, ja tu kādam nepatīc? Galvenais, ka tu sev patīc!”.

“Es esmu par visu, kas pašai patīk un liek justies labāk. Kosmetologs labi strādā vienmēr, un to vajadzētu apmeklēt jau no agra vecuma, negaidīt, kad parādīsies pirmās krunkas. Bet – viss ir individuāli, jāvadās pēc savām sajūtām un gaumes, mazāk vajag klausīties, ko saka kāds no malas.























Blogere Katrīne Sauliete.

Ko es sev nedarītu nekad? Nelikto tos lielos vaigu fillerus, jo ar tiem visas sievietes izskatās pēc viena “šablona” – filleri vaigos, biezās lūpas, acis uz augšu un tad vēl “Bārbijas mati”.

Taču, ja tev pašai patīk tāds ļoti pārspīlēts tēls it visā – lūdzu, uz priekšu! Un otrādi – man, piemēram, ir draudzene, kura jau pārkāpusi 40 gadu slieksnim, un viņa nelieto vispār neko, pat ne sejas krēmu, un nebūt nav “sažuvusi rozīne”, viņai nav to grumbiņu. Tiesa, viņa nelieto alkoholu,” – smejas Katrīne, ka viņai tas īsti nederot.

Visvairāk Katrīnei esot bail no aptuveni 45 gadu vecuma. “Ir tāds brīdis, kad vīrieši šajā vecumā pēkšņi kļūst pievilcīgi, bet sievietes… “Kas notika?”” – viņa smejas.

