VIDEO. "Kārtējā Madaras cūcība…" Kivičs atkal metas krāgā bijušajai sievai







Mūziķis Andris Kivičs sociālajos tīklos publicējis jaunus video, kuros neglaimojoši izsakās par savu bijušo sievu Madaru Raabi.

Viņš situāciju raksturo šādi: “Riebjas čīkstēt, bet nekad nedomāju, ka sievietes atriebība var sasniegt tādus apmērus, ka viņa sāk nevien zombēt bērnus pret tēti, bet arī dzēst ārā no interneta muzonu, no kura pati ir barojusies un nokļuvusi no mēsliem un pelējuma Rīgā.”

Kiviču sadusmojis fakts, ka Madara no sava personīgā “Youtube” profila izdzēsusi grupas “Z-Scars” 2016. gada albumu “Restarts”.

“Viss tas ir izdzēsts, kas manā uztverē, protams, ir cūcība, jo viņa pati nav sacerējusi nekad nevienu dziesmu, nevienu albumu, nevienu video. Un tā būtībā ir manas mākslas iznīcināšana internetā,” video saka mūziķis.

Par mūziķa ierakstu sociālajos tīklos daudziem ir bijis ko teikt, piemēram, kāds no lietotājiem nesaprot, kāpēc viņš Madaru joprojām sauc savā uzvārdā.

“Bet kapēc lai viņa atstātu savā portālā bijušā vīra klipus, kurš viņu regulāri noliek? Es arī izdzēstu…” raksta nākamais.

“Pareiza un veselīga attieksme pēc šķiršanās. Visu veco izmest ārā un nestalkot bijušo,” pievienojas cita.

“Andri, piedod viņai! Jo reizums ir tā, ka cilvēks NESAPROT, ko dara!” mūziķi aizstāv kāda lietotāja.

“Andri! Tev ir talants un esi sacerējis tik daudz skaistas dziesmas un turpini to darīt!” piebilst nākamais.

Tomēr izrādās, ka konkrētais grupas “Z-Scars” albums nav zudis nebūtībā un mūziķim izdevies to publicēt citās mūzikas straumēšanas vietās, taču pārmetumi bijušajai sievai Madarai arī palikuši mūziķa sociālo tīklu profilos.